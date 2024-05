Nova UBM promove 2º Seminário de Ensino e Extensão

Barra Mansa – Entre os dias 20 e 23 de maio, a Nova UBM promove o 2º Seminário de Ensino e Extensão. Este evento tem como objetivo principal promover a integração curricular como ferramenta essencial para o desenvolvimento acadêmico e social.

O tema desta edição é ‘Integração Curricular: Conectando Saberes e Práticas’, e tem como objetivo fortalecer o compromisso da Nova UBM em buscar abordagens inovadoras que conectem o ensino superior às demandas da comunidade.

De acordo com o reitor da Nova UBM, Bruno Lemos, as atividades programadas para o seminário incluem uma ampla gama de apresentações, palestras e mesas-redondas, que demonstram as formas pelas quais a integração entre teoria e prática pode enriquecer o aprendizado e fortalecer o compromisso social dos estudantes.

Modalidades de participação

O 2º Seminário de Ensino e Extensão da Nova UBM comporta as seguintes modalidades de participação: como ouvinte, aberta a estudantes, professores e membros da comunidade que podem assistir às apresentações e se envolver nas discussões propostas; como autores, que podem contribuir com trabalhos científicos relacionados à área de ensino e extensão, submetendo suas propostas para apresentação oral ou em formato de pôster. As orientações detalhadas para submissão estão disponíveis no edital do evento.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas pela plataforma Event3, acessando o link: https://www.even3.com.br/2-seminario-de-ensino-e-extensao-com-o-tema-integracao-curricular-conectando-saberes-e-praticas-444451/. No link estão as informações sobre a submissão de trabalhos e os valores de participação, a preços populares.