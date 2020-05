Nova vacina contra meningite é inserida no calendário vacinal de Barra Mansa

Matéria publicada em 17 de maio de 2020, 14:47 horas

Barra Mansa – Barra Mansa inicia nesta terça-feira (19) a vacinação contra meningite em

jovens de 11 e 12 anos. Neste ano, o Ministério da Saúde irá adotara a

vacina meningo ACWY, em substituição a meningo C. O medicamento é um dos

principais métodos de prevenção contra infecções que podem causar a doença

e será disponibilizado para 5.956 jovens do município.

Para garantir a segurança dos jovens e seus responsáveis, o agendamento

está sendo feito por telefone, conforme informou o secretário de Saúde,

Sérgio Gomes. “Nós continuamos trabalhando para garantir a segurança da

população e evitar aglomerações. Por isso, para realizar o procedimento,

basta o usuário ligar para o PSF de seu bairro e marcar o dia e horário”.

O secretário de Saúde ainda informou que as doses da vacina estão sendo

disponibilizadas de forma gradual pelo Ministério da Saúde aos municípios.

“Os lotes começaram a ser entregues nesta sexta-feira, de forma gradativa.

A partir da próxima segunda-feira, todos os postos já iniciam a nova rotina

no calendário de vacinação dos adolescentes”.

A meningo ACWY pode ser administrada junto com as outras vacinas do

calendário, permitindo que o público alvo também receba junto a vacina

contra o HPV, prevenindo algumas formas de câncer. Para serem imunizados,

os jovens devem estar acompanhados dos seus responsáveis, portando a

caderneta de vacinação e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).