Nova via entre Banqueta e Nova Angra é concluída

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra acaba de finalizar a pavimentação da nova via que liga o Condomínio Vale da Banqueta à Rua Jardim Botânico, na Nova Angra. Com o trânsito de veículos pesados desviado para a rua recém-asfaltada, as obras de alargamento da Estrada da Banqueta ganharão celeridade.

Uma comitiva da prefeitura foi até o local acompanhar a conclusão dos trabalhos e conversar com os moradores. Estavam presentes o prefeito Fernando Jordão, o secretário de Governo, Cláudio Ferreti, e o de Infraestrutura e Obras Públicas, Alan Bernardo. A deputada estadual Célia Jordão e o vereador Marquinho Coelho também acompanharam a finalização da intervenção, que foi comemorada pela população.

– Nossa intenção é na próxima semana desviar todo o trânsito de veículos pesados para esta nova via, o que vai possibilitar que as obras de alargamento da Estrada da Banqueta prossigam com mais agilidade e tranquilidade. Vamos trabalhar na adução de água potável, drenagem pluvial, pavimentação e, na sequência, nas contenções ao longo de toda a via – informou o secretário Alan Bernardo.

A nova via tem 450 metros de extensão e 10 metros de largura e, por ser em linha reta, facilita tráfego, proporcionando mais acessibilidade, principalmente para veículos de maior porte. O trecho também conta com iluminação de LED, garantindo a segurança de quem transita pelo local.

– A Prefeitura não reformou uma estrada, fez uma estrada de acesso à Banqueta totalmente nova, melhorando a circulação viária de toda a comunidade – pontuou o prefeito Fernando Jordão.