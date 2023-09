Nova York acolhe a Cúpula das Nações Unidas

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, discursou nesta terça feira (19) pela manhã na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, abordando uma série de desafios globais. Ele começou destacando a terrível enchente que ocorreu em Derna, na Líbia, há nove dias, destacando-a como um exemplo dos problemas enfrentados pelo mundo hoje, incluindo conflito, caos climático e falta de liderança para a paz.

Guterres enfatizou que o mundo está desequilibrado, com crescentes tensões geopolíticas e desafios globais, e que a transição para um mundo multipolar requer instituições multilaterais fortes e eficazes. Ele pediu reformas para atualizar as instituições globais, como o Conselho de Segurança da ONU, para refletir as realidades do século 21.

Destacando a importância da educação na sociedade moderna e o papel crucial que desempenha na capacitação de indivíduos e no desenvolvimento global. Ele enfatizou que a educação não se limita a frequentar escolas, mas é um processo contínuo de aquisição de conhecimento, habilidades e valores que capacitam as pessoas a enfrentar desafios e contribuir para o progresso.

Empoderamento Individual – No discurso, o Secretário-Geral ressaltou como a educação capacita os indivíduos, permitindo que alcancem seus objetivos pessoais e profissionais. Ele enfatizou que a educação fornece ferramentas essenciais para a tomada de decisões informadas, melhoria da qualidade de vida e exploração do potencial máximo de cada pessoa.

Desenvolvimento Econômico – Além do empoderamento individual, o Secretário-Geral destacou que a educação desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico das nações. Ele enfatizou como uma força de trabalho educada é mais produtiva e inovadora, atraindo investimentos, criando empregos e aumentando a competitividade global de um país.

Melhoria da Sociedade – O discurso também abordou como a educação contribui para a construção de sociedades mais justas e inclusivas. O Secretário-Geral salientou que a educação promove a tolerância, a compreensão e o respeito pelas diferenças, reduzindo conflitos e discriminação. Ele enfatizou que a educação ajuda as pessoas a enfrentar desafios sociais, como pobreza e desigualdade.

Avanços Científicos e Tecnológicos – O Secretário-Geral enfatizou como a pesquisa e a inovação estão intrinsecamente ligadas à educação. Ele destacou que grandes avanços científicos e tecnológicos são frequentemente impulsionados por mentes educadas. Portanto, ele enfatizou a importância de investir em educação como um meio de impulsionar o progresso humano e soluções para problemas globais.

O discurso também abordou a crescente divisão global, tanto entre potências econômicas e militares quanto dentro dos países, com ameaças à democracia, autoritarismo em ascensão e desigualdades crescentes. Guterres instou os líderes a adotarem a política de concessão e a trabalharem juntos para resolver problemas globais urgentes, desde a crise climática até os direitos das mulheres e a proteção dos direitos humanos.

Ele ressaltou a necessidade de ação imediata sobre a mudança climática, pedindo aos países do G20 que liderem o caminho na redução das emissões de gases de efeito estufa. Guterres também defendeu um Pacto de Solidariedade Climática e medidas para eliminar gradualmente o uso de combustíveis fósseis.

Guterres chamou a atenção para a necessidade de reformas e ação global para enfrentar os desafios do século 21 e construir um futuro de paz e prosperidade para todos, questões de igualdade de gênero, direitos humanos e a necessidade de regulamentação das novas tecnologias, como a inteligência artificial foram pautas importantes do discurso. O Secretário-Geral da ONU enfocou a educação como um pilar fundamental da sociedade, capacitando indivíduos, impulsionando o desenvolvimento econômico, melhorando a sociedade e impulsionando avanços científicos. Ele destacou a importância de todos os países investirem na educação de suas populações para construir um futuro melhor para todos.

Silas Avila Jr

Editor Internacional do Diário do Vale

Jornalista correspondente na Organização das Nações Unidas em Nova Iorque