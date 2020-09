NovaDutra confirma que está fechando acessos particulares em Barra Mansa

Matéria publicada em 6 de setembro de 2020, 17:50 horas

Barra Mansa – A assessoria de Imprensa da CCR NovaDutra informou ao DIÁRIO DO VALE que a concessiuonária fechou acessos particulares próximos às entradas dos bairros Cotiara e Bocaininha, em Barra Mansa. Em publicação feita em suas redes sociais, o prefeito Rodrigo Drale disse que “a CCR Nova Dutra anunciou que fechará acessos a Barra Mansa, que são anteriores a própria concessão”.

Já a concessionária afirmou que “para os casos de acessos municipais, que são utilizados pelas comunidades e bairros lindeiros à rodovia, a CCR NovaDutra vem tratando diretamente com as prefeituras para evitar o fechamento e transtornos aos munícipes”.

A NovaDutra também informou que “especificamente às faixas implantadas na região de Barra Mansa, a CCR NovaDutra informa que não se trata de fechamentos dos acessos aos bairros Cotiara e Bocaininha, mas sim dos acessos particulares das proximidades”.

A íntegra do post do prefeito:

Sobre o anúncio de fechamentos de acessos da cidade.

CCR Nova Dutra é uma concessionária em final de concessão, buscando renovação. Não duplicaram a Serra das Araras e não fizeram outras intervenções pelas quais pagamos todas as vezes que passamos pelos pedágios. No início do ano anunciaram uma praça de pedágios em Barra Mansa. Após nossas intervenções nas reuniões, audiências públicas e manifestações em Redes sociais, o próprio Presidente da República me ligou dizendo que não seria feito. Fato que ele próprio comentou em sua Live semanal. Sou grato a atenção e carinho do Presidente Bolsonaro, para com nossa cidade!

Ocorre que, após os constantes imbróglios, ausências, inoperâncias e incompetência para continuar como concessionária, a CCR Nova Dutra anunciou que fechará acessos a Barra Mansa, que são anteriores a própria concessão. Óbvio, um absurdo que será combatido das maneiras necessárias. A Procuradoria do Município utilizará dos expedientes Judiciais e, se for o caso, utilizaremos dos expedientes sociais. Aquele tipo de ação em que a sociedade se une pra mostrar que na nossa cidade não tem bobos. Uma coisa é certa. Esse absurdo não vai prosperar. Bem como não prosperou o absurdo pedágio, que já havia sido dado como certo.

Tão logo tenhamos notícias reais, eu mesmo as trarei.

A resposta enviada pela CCR NovaDutra:

Considerando as atribuições vinculadas ao contrato de concessão, a CCR NovaDutra adota as providências necessárias que visam garantir a segurança viária e a integridade dos usuários na rodovia.

No caso específico de acessos da rodovia, para atender as normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que estabelecem critérios de segurança e padrões de qualidade técnica dos dispositivos, a Concessionária vem realizando um trabalho de identificação daqueles que não atendem a tais critérios e precisam de regularização.

Dentro dessa classificação, os beneficiários de acessos particulares foram instruídos quanto sua responsabilidade em relação à regularização, conservação e manutenção. Uma vez notificados, os interessados devem apresentar autorização do Poder Público Federal ou solução técnica para seus respectivos acessos.

Durante esse processo, a CCR NovaDutra se coloca à disposição para orientações e dúvidas. Porém, em caso de falta de manifestação dos beneficiários, a concessionária providencia o fechamento do acesso para garantir a segurança viária.

Já para os casos de acessos municipais, que são utilizados pelas comunidades e bairros lindeiros à rodovia, a CCR NovaDutra vem tratando diretamente com as prefeituras para evitar o fechamento e transtornos aos munícipes.

Neste momento, após notificar todas as prefeituras, a concessionária aguarda retorno para garantir que os usuários dos acessos não sejam impactados, uma vez que é de responsabilidade de cada municipalidade a regularização dos acessos.

Portanto, especificamente às faixas implantadas na região de Barra Mansa, a CCR NovaDutra informa que não se trata de fechamentos dos acessos aos bairros Cotiara e Bocaininha, mas sim dos acessos particulares das proximidades.