NovaDutra inicia campanha sobre riscos de empinar pipas as margens da via Dutra

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2020, 09:49 horas

Período de férias escolas aumenta preocupação de acidentes entre crianças, jovens e veículos

Sul Fluminense – A CCR NovaDutra está iniciando uma campanha em bairros de municípios da região Sul Fluminense próximos da Rodovia Presidente Dutra sobre os riscos de empinar pipas as margens da via. A campanha é decorrente de uma preocupação da Concessionária, pois no período de férias escolares, crianças e jovens costumam realizar a prática com maior frequência.

A campanha educativa “Aja com responsa. Pipas podem causar acidentes” tem o objetivo de conscientizar as comunidades ao entorno da rodovia durante todo o mês de janeiro.

A ação vai contar com equipes do SOS Usuário da Concessionária que vai distribuir folhetos informativos e orientar comunidades e comércios. A Concessionária disponibilizará dicas de segurança na programação da CCRFM 107,5.

O gestor de Atendimento da CCR NovaDutra, Virgílio Leocádio, ressaltou que a Concessionária acredita que conscientizar a população é uma maneira eficaz de prevenir acidente.

– É importante ressaltar que essa ação educativa ocorre o ano todo. Mas no período de férias escolares ela ganha reforço extra – concluiu Virgílio.

Dicas

Algumas das dicas que a CCR NovaDutra informará nos folhetos e na programação da rádio são: empinar pipas longe da rede elétrica e da rodovia; procurar espaços como parques, praças e campos de futebol; cuidado com ciclistas e motociclistas; não subir em lajes de casas , distrações causam quedas.