NovaDutra reforça campanha sobre riscos de empinar pipas as margens da via Dutra

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2020, 08:00 horas

Fim do período de férias escolares aumenta preocupação de acidentes entre crianças, jovens e veículos

Sul Fluminense – A CCR NovaDutra está reforçando a campanha sobre os riscos de empinar pipas as margens da via em bairros de municípios da região Sul Fluminense próximos da Rodovia Presidente Dutra. A campanha expressa uma preocupação da Concessionária de possíveis acidentes entre crianças e jovens nas margens da rodovia.

A campanha educativa “Aja com responsa. Pipas podem causar acidentes” vêm conscientizando as comunidades ao entorno da rodovia durante todo o mês de janeiro.

Ação

A ação conta com equipes do SOS Usuário da Concessionária com distribuição de folhetos informativos e orientações as comunidades. A programação da CCRFM 107,5 está disponibilizando dicas de segurança.

Aproximadamente 102 câmeras de monitoramento, que geram imagens ao Centro de Controle Operacional (CCO), auxiliam as equipes na segurança dos moradores das comunidades.

O gestor de Atendimento da CCR NovaDutra, Virgílio Leocádio, ressaltou que a ação educativa ocorre o ano todo, mas que recebe reforço neste período.