Novas empresas iniciam operações em linhas de ônibus em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2020, 10:20 horas

Prefeito Samuca Silva fiscalizou o início das operações neste sábado

Volta Redonda – A manhã deste sábado, dia 4, foi marcante em Volta Redonda. O prefeito Samuca Silva iniciou o dia fiscalizando o início das operações das empresas consorciadas ao Sindpass em nove linhas de ônibus que eram operadas pela Viação Sul Fluminense. O objetivo é melhorar o serviço de transporte coletivo na cidade.

As linhas que serão operadas junto com as empresas do Sindpass, de forma provisória, são: 300; 305; 310; 325; 400; 405; 505; 545 e 550.

O prefeito Samuca conferiu o início das operações em alguns bairros, visando acompanhar o cumprimento dos horários e qualidade dos veículos. “Essa medida visa dar uma resposta efetiva a população que sofre com um serviço ruim de transporte coletivo. Essa autorização para que novas empresas operem em linhas antes apenas da Sul Fluminense, visa garantir um melhor cumprimento de horário, mais veículos e ônibus de qualidade. Mas precisamos que a população nos ajude a fiscalizar”, comentou Samuca.

A aposentada Luciene de Cassia, moradora do Siderlândia, agradeceu a ação da prefeitura para garantir a qualidade do transporte. “Estava muito ruim aqui no bairro, os ônibus atrasando muito e ruins. Estamos torcendo para que agora dê certo, estamos empolgados”, disse a aposentada.

A medida de conceder para novas empresas a operação de nove linhas, segundo o prefeito Samuca Silva, é paliativa até que as 29 linhas da empresa sejam licitadas. Em maio deste ano, o prefeito decretou a caducidade da concessão da Sul Fluminense pela má qualidade do serviço prestado. O objetivo principal é realizar a licitação definitiva das linhas.

– Estamos empenhados para realizar de forma definitiva a licitação. Estamos do lado da população, que merece um transporte de qualidade e a medida de hoje traz uma resposta efetiva nesse sentido. A Justiça proibiu o chamamento público emergencial. Mas estamos atuando, junto ao Tribunal de Contas do Estado, em processo de finalização do edital de licitação para contratação definitiva da nova empresa – , disse Samuca.