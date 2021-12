Novas etapas são iniciadas na construção das 63 moradias populares de Porto Real

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2021, 15:56 horas

Porto Real – Nesta semana, as equipes responsáveis pela construção das 63 casas populares do bairro Freitas Soares, em Porto Real, deram um importante passo para o segmento das obras. Na última terça-feira, dia 7, os profissionais receberam no canteiro de obras os anéis de concreto, que serão utilizados para execução da rede coletora de esgoto sanitário.

Segundo o engenheiro responsável pelas obras, Leandro Morais, além do sistema de coleta de esgoto, as equipes seguem realizando o sistema de drenagem pluvial de forma paralela. “Esse material novo será utilizado nas caixas de inspeção do sistema de coleta de esgoto. É importante destacar que o serviço segue a todo vapor, mesmo com tempo chuvoso as equipes seguem trabalhando”, disse o engenheiro.

Já o prefeito Alexandre Serfiotis, destaca que as obras acontecem em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura e Obras (SEINFRA) e a Companhia Estadual de Habitação (CEHAB).

“Essas casas irão beneficiar 63 famílias, por isso, é primordial todos os esforços das equipes durante a obra. Em um trabalho conjunto com o Governo Estadual, iremos entregar moradias de qualidade e todo o projeto foi montado para que nossos munícipes tenham todo o conforto e bem-estar. Como exemplo, tivemos na última semana a colocação de manilhas com 400 milímetros de diâmetro, o que amplia a qualidade do sistema de escoamento de águas pluviais”, analisou Alexandre Serfiotis.