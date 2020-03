Novas medidas contra o coronavírus afetam transporte público em todo estado

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 07:46 horas

Rio de Janeiro – O governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, antecipou na manhã desta terça-feira (17) informações sobre o novo decreto que será publicado ainda nesta manhã. O governador decretará situação de emergência em decorrência ao avanço do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo o governador, o decreto orientará que ônibus e metrôs devem transportar apenas 50% da lotação, com janelas abertas, e os passageiros devem permanecer sentados.

Outra orientação é que alguns tipos de estabelecimentos comerciais funcionem apenas com 30% da capacidade para receber o público, além de que a capital carioca terá dois hospitais, nomes ainda não divulgados, com 300 leitos para receber infectados do Covid-19.

O governador também comentou que tem está sendo avaliada a possibilidade do fechamento das fronteiras do estado com São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

– Não consigo imaginar o que deve estar acontecendo na Itália, que é um país tão religioso, que precisa discutir quantos mortos vão ser cremados, que nem tem fogo pra cremar os mortos. Isso é uma tragédia e não quero que isso aconteça com o estado do Rio de Janeiro, e é por isso que estou tomando essas medidas muito duras, de sairmos na frente porque estamos diariamente acompanhando isso. Eu peço a toda população, que nesse momento, tenha toda a solidariedade e fraternidade, e acredite, nós estamos trabalhando para encontrar a solução. Só saiam de casa para o estritamente necessário e preservar os idosos, serão tempos difíceis – declarou o governador Wilson Witzel