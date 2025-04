‘Novas Rotas’: Freixo apresenta programa turístico no Sul Fluminense

Barra do Piraí – O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, lançou na sexta-feira (11), em Barra do Piraí, o programa ‘Novas Rotas’, que tem como objetivo atrair turistas estrangeiros para destinos brasileiros além dos tradicionais. O evento contou com a presença de prefeitos das regiões Sul Fluminense e Costa Verde.​

O programa busca impulsionar o turismo no interior do Rio de Janeiro através da capacitação de profissionais do setor e da valorização de experiências sustentáveis. Freixo destacou que, “A ideia é desenvolver regiões próximas a destinos já consolidados no mercado internacional. Aqui temos uma região riquíssima com as praias de Angra e Paraty, as belezas das Agulhas Negras, as fazendas do Vale do Café e diversos outros pontos que podemos incentivar para a criação de roteiros temáticos, atraindo e prolongando a permanência do turista estrangeiro”.​

Durante a apresentação, foram compartilhados dados sobre o crescimento do turismo internacional no Brasil. Em 2024, o setor movimentou US$ 7,3 bilhões. No primeiro bimestre de 2025, o Rio de Janeiro recebeu mais de 500 mil turistas estrangeiros.

“Nós batemos todos os recordes e isso é fruto de um trabalho técnico. Nós passamos a promover o Brasil desenvolvendo tecnologia, inteligência de dados e um setor só de modal pra estudar companhia aérea. Isso deu resultado. Enquanto o mundo bateu 10% de aumento em voos internacionais, aqui nós chegamos a 18%”., disse Freixo

O programa oferecerá capacitações para gestores, operadores e empresários do setor turístico, com módulos sobre sustentabilidade e inovação. A região será dividida em três polos de formação: Costa Verde, Agulhas Negras/Vale do Café e Centro Sul.​

A primeira formação ocorrerá em 9 de maio, em Angra dos Reis. O prefeito da cidade, Claudio Ferretti, afirmou que, “Um objetivo forte da nossa cidade é trazer o turista pra ficar mais tempo na região e potencializar o valor agregado pra todos nós. Pra isso, é fundamental pensar em integrar a Costa Verde em um roteiro único. Nós sabemos que o turismo é a indústria do futuro e que gera muitos empregos”.​

Prefeitos presentes destacaram a importância da infraestrutura para o desenvolvimento do turismo. A prefeita de Vassouras, Rosi Silva, mencionou que “Nossa discussão maior foram as estradas, como por exemplo a Serra de Paracambi que ainda tem o acesso muito limitado. Precisamos de apoio para a infraestrutura e principalmente para divulgar nossas cidades”.​

Ao final do evento, a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, assinou o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Novas Rotas, inserindo as cidades nos cursos de formação.

“Fiquei muito feliz com a vinda do presidente da Embratur e honrada de sediar o lançamento. Nossa região é muito rica de atrativos e cheia de história. Por isso, precisamos fortalecer nosso turismo principalmente com foco no turismo internacional”, falou Kátia