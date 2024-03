Novas turmas do Projeto Ellos têm início em Barra Mansa

Barra Mansa – O vereador Jefferson Mamede participou nesta semana, no Rio de Janeiro, do processo de integração dos monitores do Projeto Ellos Social, que começa uma nova fase com turmas de cursos profissionalizantes, em Barra Mansa. O projeto foi implantado na cidade há cerca de dois anos, através de um parceria do vereador com o deputado federal, Sóstenes Cavalcante, que viabilizou uma emenda de bancada para o município.

Quase 500 adolescentes, jovens e adultos, que é o público alvo do projeto, já se formaram nos cursos que são divididos em três polos: Cuidador de Idosos, Gestor de Mídia Social e Auxiliar Administrativo. Durante o processo, todos recebem bolsa auxílio, uniforme, material didático e uma certificação da UniRio. Além dos cursos, o Projeto Ellos também oferece polos de atividades esportivas nas modalidades de zumba, ginástica funcional e futsal.

“Nessa nova fase serão contemplados 180 alunos e estamos muito felizes com essa parceria com o deputado federal, Sóstenes Cavalcante, que vem proporcionando qualificação para adolescentes, jovens e adultos do nosso município. Existem 24 polos custeados em todo o Estado e, três deles, nós conseguimos trazer para Barra Mansa, atualmente a única cidade da região que disponibiliza essa oportunidade à população”- destaca o vereador.

Segundo Mamede, quase 500 pessoas se formaram nos cursos profissionalizantes, através dos quais grandes partes conseguiram se inserir no mercado de trabalho. Os interessados em participar dos cursos devem acessar o site do Ellos Qualificação e escolher os polos, o curso e fazer a inscrição. A partir daí o sistema gera uma fila eletrônica e é obedecida uma ordem cronológica de inscrição. Não havendo vaga para a turma que está iniciando, o aluno é conduzido para a próxima turma ou outra que ainda tenha vaga.

“O mais interessante é que esse projeto e os cursos contribuem com o desenvolvimento econômico da cidade, mas também com o desenvolvimento social e individual dos alunos” – destaca o vereador, que agradeceu ao deputado federal pela destinação de emenda para o projeto.