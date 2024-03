Novas Unidades de saúde no PAC para Angra, Paraty, Rio Claro e Volta Redonda

Sul Fluminense – Angra do Reis, Paraty, Rio Claro e Volta Redonda irão receber novas construções de Unidades Básicas de Saúde (UBS) com recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Saúde), do governo federal.

A iniciativa também viabiliza a ampliação do número de equipes de Saúde da Família (eSF’s), de Saúde Bucal (eSB’s), de multiprofissionais (eMulti), além de Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Cerca de quase R$ 10 milhões serão destinados para os investimentos das cidades. Volta Redonda receberá uma UBS de porte III, maior. Angra, Paraty e Rio Claro terão uma de porte I, com investimento de R$ 2 milhões cada.