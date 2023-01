Novas viaturas blindadas e pick-ups chegam ao 5º CPA da Polícia Militar - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2023, 14:30 horas

Veículos serão utilizados nos batalhões localizados em Volta Redonda, Resende, Barra do Piraí e Angra dos Reis

Sul Fluminense e Costa Verde – Mais vinte veículos foram entregues, na manhã desta quinta-feira (5), para reforçar o patrulhamento operacional e rural realizado pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) no Sul Fluminense e Costa Verde. Os veículos são uma solicitação do comando do 5° CPA, por meio do coronel Malheiros, que foi prontamente atendida pela Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), liderada pelo coronel Henrique.

A entrega das viaturas aconteceu no antigo Museu do Índio, localizado no bairro do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, com a presença de diversas autoridades e os comandantes das unidades agraciadas. O objetivo da ampliação da frota é reforçar o patrulhamento operacional da PM e aumentar a segurança dos policiais.

As novas viaturas atenderão os batalhões de Volta Redonda (28° BPM), Resende (37° BPM), Barra do Piraí (10° BPM) e Angra dos Reis (33° BPM). Também foram entregues pick-ups para o reforço do patrulhamento rural de regiões rurais localizadas nas áreas do 28º e 10º BPM.

Em dezembro de 2022, o 5º CPA já havia recebido 13 viaturas, a maioria semiblindada, e 26 motos, todas zero km. As unidades foram adquiridas pelo Governo do Estado para a SEPM.

A ampliação da frota auxilia o trabalho realizado pela Polícia Militar no Sul Fluminense e Costa Verde. O resultado dos investimentos e trabalho contínuo podem ser vistos nos índices alcançados nos últimos dois anos. O 5º CPA finalizou 2021 à frente de todo o estado nos números de redução da criminalidade e, em 2022, alcançou o segundo lugar no primeiro semestre de 2022.