Nove pássaros mantidos em cativeiro são resgatados em Barra do Piraí - Diário do Vale

Nove pássaros mantidos em cativeiro são resgatados em Barra do Piraí

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 11:51 horas

Flagrante feito por policiais ambientais aconteceu nesta quarta-feira (25). Agentes chegaram ao local após denúncias

Nove pássaros mantidos em cativeiro foram resgatados nesta quarta-feira (25), em Barra do Piraí. Os animais estavam em gaiolas, em uma casa no bairro Ponte Preta e foram encontrados por policiais ambientais da 2ª UPAm (Unidade de Policiamento Ambiental) após denúncias. No imóvel foram apreendidos: três trinca-ferros, três coleirinhos, dois azulões e um sanhaço.

No local da denúncia, o dono do imóvel permitiu a entrada dos policiais e acompanhou toda a fiscalização. Ele não apresentou às devidas licenças ambientais e foi encaminhado à delegacia (88ª DP). Os animais foram apreendidos.