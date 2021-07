Nove suspeitos são presos e impede prejuízo de R$ 5 milhões a Cedae

Matéria publicada em 30 de julho de 2021, 16:07 horas

Mangaratiba – Agentes da Guarda Municipal da Prefeitura de Mangaratiba impediram o roubo de centenas de canos da CEDAE que estavam armazenados na área do Parque de Exposições do município. Cinco carretas e um caminhão guincho foram flagrados pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) quando tentavam, sem autorização ou ordem de serviço, entrar no local para retirar os canos.

Toda a ação aconteceu na tarde de quinta-feira, dia 29, na Estrada São João Marcos, quando os agentes do GPA, durante uma ronda de rotina, desconfiaram da movimentação das carretas, já que no local é proibido o tráfego de veículos deste porte. Ao abordar os motoristas e um carro de passeio que gerenciava a operação, os guardas ambientais foram surpreendidos com a informação de que os caminhões fariam a remoção dos canos da CEDAE. Entretanto, diante da inexistência de autorizações e apresentação de ordens de serviço, o GPA, junto com a Secretaria de Ordem Pública, determinou a paralisação da atividade, acionou a distribuidora de água e as demais autoridades competentes.

Quando soube da proibição do serviço, o carro de passeio que acompanhava as carretas, um veículo Nissan Versa, com placa de Belo Horizonte, se evadiu do local deixando apenas um de seus ocupantes para trás.

De acordo com o Comandante do GPA, Adelmo Telles, a ilegalidade da ação ficou ainda mais evidente quando o veículo fugiu do local. “Quando abordamos os motoristas, eles se apresentaram como sendo contratados para fazerem a retirada de uma encomenda, porém, não tinham sequer uma autorização ou ordem de serviço da CEDAE para recolherem o material. Então, depois que o carro de apoio fugiu, tivemos a certeza de que se tratava de uma atividade ilegal. De imediato acionamos as demais autoridades policiais e fizemos um contato com a CEDAE, que confirmou desconhecer qualquer solicitação para remoção dos canos”, relatou.

Em seguida, o ocupante do carro de apoio, os condutores dos caminhões, a Guarda Municipal de Mangaratiba, representantes das Secretarias de Ordem Pública e de Segurança e Trânsito, além da Polícia Militar e de funcionários da CEDAE, se deslocaram para a 165° DP, onde a ocorrência foi registrada. Os ocupantes dos caminhões e do veículo de apoio foram detidos pela suspeita de roubo qualificado.

Vale lembrar que foi identificado que a placa do veículo Nissan Versa que acompanhava os caminhões é adulterada e que sua numeração pertence a uma moto Honda Fan registrada no Estado de São Paulo.

“Essa ação da Guarda Municipal, através do GPA, foi eficaz e essencial. Se não fosse a pronta resposta do grupamento, poderíamos ter uma situação similar ao do famoso caso do sumiço das vigas da perimetral, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Mas, graças ao trabalho integrado de segurança e os investimentos que fazemos nos nossos agentes, em Mangaratiba conseguimos garantir agilidade nas nossas ações e uma rápida resposta a população”, comentou o Secretário de Segurança e Trânsito, Norberto Marques.