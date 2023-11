Novembro Azul: Ações de conscientização e atendimentos são realizadas no Corredor Cultural

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa, segue com a programação especial para o Novembro Azul, mês de campanha de conscientização sobre o câncer de próstata. Neste sábado, dia 25, em apoio ao projeto idealizado pela TV Rio Sul, a pasta ofereceu uma série de serviços e orientações para os moradores da cidade. A atividade aconteceu no Corredor Cultural e contou com a participação da Secretaria de Esporte, por meio de uma apresentação de judô, da Fundação Cultura, com o grupo de capoeira, e do projeto Dança e Magia.

Durante a manhã, a população que passou pelo espaço recebeu atendimento com médico especializado na saúde do homem. “O Novembro Azul é importante para detectarmos precocemente o câncer de próstata e dessa forma aumentar as taxas de cura dessa doença. Existem fatores de risco como o histórico familiar, a obesidade e outros, por isso os homens aos 45 anos devem procurar atendimento. Nós estamos aqui oferecendo orientações sobre o câncer de próstata, tabagismo, vacinação (covid -bivalente, influenza, antitetânica e hepatite B) e nutrição. Além disso, durante o atendimento com os pacientes, alguns saíram daqui com encaminhamento para consulta na unidade de referência”, detalhou o médico urologista, Alex Paixão.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, marcou presença no evento e reforçou a importância dos cuidados e orientações. “Nós homens temos que nos cuidar mais, o que é reforçado neste mês de novembro, que tem como prioridade a conscientização dos cuidados com a saúde masculina. Nós precisamos colocar as prevenções em nossas rotinas diárias e aproveito para parabenizar a equipe da Secretaria de Saúde por estar desenvolvendo diversas ações voltadas a esse tema, de forma gratuita”, disse Furlani.