Novo calendário de vacinação contra Covid-19 é divulgado pela prefeitura Resende

Matéria publicada em 5 de dezembro de 2021, 10:41 horas

Serão aplicadas doses de reforço e segunda dose, em diversas unidades de saúde e ações de repescagem no Serviço de Pronto Atendimento Paraíso

Resende- A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, preparou um novo calendário da campanha de vacinação contra Covid-19. Nos próximos dias 9 e 10 de dezembro serão aplicadas segundas doses e doses de reforço em unidades de saúde. Além disso, entre os dias 7 e 10 de dezembro haverá nova mobilização no Serviço de Pronto Atendimento Paraíso.

Para a aplicação da segunda dose, a Secretaria Municipal de Saúde preparou em dois dias, no período da manhã e em horário estendido. Na próxima quinta-feira, dia 9, será aplicada a segunda dose da Pfizer para pessoas a partir de 12 anos, vacinadas com a 1ª primeira dose até o dia 14/10. A vacinação será em horário estendido, das 17h às 20h, nas seguintes unidades: Clínica da Família, Policlínica Manejo e ESF Paraíso. Já na sexta-feira, dia 10, será a vez da população a partir de 12 anos, vacinada com a Pfizer até o dia 15/10, retornar para a sua segunda dose. Esta ação será voltada para moradores de todos os bairros, das 8h às 12h, no Centro Municipal de Imunização (CMI), postos de saúde, Policlínica Manejo e Cidade Alegria.

Para a segunda dose, os munícipes devem apresentar os seguintes documentos: identidade com foto, CPF e cartão de vacinação entregue na primeira dose.

Nestes dias 9 e 10, também acontecerão aplicações de doses de reforço em pessoas a partir de 18 anos vacinadas com a segunda dose há mais de 5 meses. No próximo dia 9, moradores de todos os bairros de Resende, a partir de 18 anos, vacinadas com a segunda dose até o dia 09/07, estão aptos a receber a dose de reforço. A vacinação será em horário estendido, das 17h às 20h, na Clínica da Família, Policlínica Manejo e ESF Paraíso.

Na sexta-feira, dia 10, a dose de reforço será destinada para a população a partir de 18 anos e que foi vacinada com a segunda dose até o dia 10/07. Neste dia, a vacinação será no período da manhã, das 8h às 12h, nas seguintes unidades: postos de saúde, Centro Municipal de Imunização, Policlínica Manejo e Cidade Alegria. Para a aplicação da dose de reforço são necessários os documentos de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação com registro das duas doses.

-Preparamos uma nova semana repleta de ações de vacinação contra Covid-19 para quem ainda não teve oportunidade de se vacinar, seja com a segunda dose ou a dose de reforço. Estamos com números avançados de vacinação, graças aos trabalhos dos profissionais de saúde e também a adesão de grande parte da população em se vacinar. Faça sua parte e vacine-se com as duas doses e caso já tenha chegado sua vez também vacine com a dose de reforço – disse o secretário de Saúde, Tande Vieira.

Vacinação no Serviço de Pronto Atendimento Paraíso

Nos próximos dias 7, 9 e 10 haverá ainda vacinação de repescagem para primeiras e segundas doses e doses de reforço, no Serviço de Pronto Atendimento Paraíso. A ação será das 9h às 18h, sem necessidade de agendamento.

A repescagem de primeira dose será para pessoas a partir de 12 anos, que ainda não se vacinaram, por algum motivo. Este público deve levar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS, se tiver. Lembrando que menores de 18 anos precisam estar acompanhados do responsável. As equipes também realizarão repescagem de segunda dose das vacinas Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca. A vacinação será para pessoas a partir de 12 anos, que perderam a data da segunda dose de algum imunizante.

A gestão municipal também realizará nestes três dias a aplicação da dose de reforço em pessoas acima de 18 anos, que tomaram a segunda dose há mais de 5 meses (até o dia 07/07); imunossuprimidos graves, a partir de 18 anos, vacinados com a segunda dose há mais de 28 dias. Os dois grupos precisam apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e o cartão de vacinação com registro das duas doses. E no caso dos imunossuprimidos graves é necessário apresentação de laudo médico que comprove alto grau de imunossupressão, que ficará retido na unidade.

Além disso, no Serviço de Pronto Atendimento Paraíso, haverá dose de reforço em profissionais de saúde, que tomaram a segunda dose há mais de 5 meses (até 07/07). Estes trabalhadores precisam apresentar cartão de vacinação com registro das duas doses e documento que comprove o vínculo de trabalho na área da saúde. Consideram-se trabalhadores da saúde: indivíduos que trabalham em hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e home care.