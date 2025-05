Novo CEMEI ampliará oferta de vagas para crianças de 1 a 3 anos em Angra

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis anunciou, nesta segunda-feira (5), que o novo Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Centro II ampliará a oferta de vagas na etapa creche para crianças de 1 a 3 anos na região central da cidade. A previsão é de que a unidade esteja pronta para atender a população no segundo semestre deste ano, com a criação de 280 novas vagas. Com isso, a região central passará a contar com um total de 460 vagas na educação infantil, somando-se às 180 já ofertadas pelo CEMEI Santa Dulce dos Pobres.

Localizado atrás do Colégio Estadual Arthur Vargas (CEAV), o projeto inclui a reforma completa de dois prédios já existentes e a construção de um prédio anexo, como parte de um esforço para atender à crescente demanda por educação infantil de qualidade.

“O novo CEMEI Centro II será totalmente climatizado e representa um passo importante no compromisso da Prefeitura com a ampliação da rede municipal de ensino infantil. Serão ao todo sete salas de aula, além de ambientes planejados para garantir o bem-estar e o desenvolvimento das crianças”, destacou o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.

A nova unidade contará com quatro salas de aula e um banheiro no prédio principal; e três salas, um banheiro e um depósito geral, no prédio anexo. No setor administrativo haverá espaço para secretaria, direção, sala de professores, banheiros, copa, arquivo, cozinha, despensa, dois depósitos de limpeza, banheiro para funcionários e lavanderia. Além disso, a área externa contará com parquinho para o desenvolvimento infantil.

Além da ampliação da capacidade física, as obras contemplam a modernização das redes elétrica e hidráulica, com foco na sustentabilidade. O CEMEI contará com a instalação de uma cisterna de 30 mil litros para captação de água da chuva e uma caixa sumidouro para escoamento, garantindo o uso mais eficiente dos recursos hídricos.

“Nosso compromisso é transformar a vida das pessoas por meio da Educação. Com o CEMEI Centro II, damos mais um passo importante para ampliar oportunidades desde a infância e reafirmamos o nosso propósito de fazer de Angra a Cidade da Educação”, finalizou o prefeito Cláudio Ferreti.