Novo Centro de Educação Especial de Itatiaia é inaugurado nesta sexta-feira

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 08:11 horas

Evento poderá ser acompanhado pelo Facebook oficial da prefeitura

Itatiaia- A prefeitura de Itatiaia realiza nesta sexta-feira, dia 27, as cerimônias de inauguração do novo Centro de Educação Especial de Itatiaia, que ocorrerá às 15h30.

A unidade, localizada no bairro Vila Odete, próximo à Creche Municipal Roberto Cotrim, é especializada no atendimento de pessoas com necessidades especiais e beneficiará cerca de 200 alunos da rede pública de ensino.

No local os alunos terão a oportunidade de participar de atividades em grupo e individuais, com o auxílio de uma equipe multidisciplinar de profissionais das áreas de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia e neuropediatria, em um ambiente totalmente adaptado.

A infraestrutura do Centro de Educação Especial Nalbert William Ribeiro, conta com dois banheiros projetados para as pessoas com necessidades especiais e mais dois banheiros vestiários (masculino / feminino), seis salas para atendimento individual, duas salas para atividades em grupo e uma área de administração central (com secretaria, arquivo, cozinha e banheiro).

Os moradores de Itatiaia poderão acompanhar a cerimônia pelo Facebook oficial da Prefeitura de Itatiaia.

Essa medida está sendo adotada respeitando todos os protocolos de segurança em saúde no combate à Covid-19, alinhado às recomendações propostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Um novo espaço para o esporte e o lazer

Dando sequência ao cronograma de inaugurações, a prefeitura de Itatiaia realizará ainda nesta sexta-feira, a entrega da obra de revitalização da Quadra Poliesportiva Francisco Cândido Moreira da Silva e da praça do bairro Vila Esperança, localizada na Rua Juliana Campos Neves, altura do nº 1.900.

O novo espaço com área total de aproximadamente 800 m², conta com quadra poliesportiva coberta, parque infantil, área externa para a prática de exercícios físicos, iluminação pública de LED e paisagismo urbano com ornamentação de plantio próprio para áreas urbanas.

É importante que os presentes nas cerimônias respeitem os protocolos de higienização e de proteção pessoal, com o uso obrigatório das máscaras e acesso ao álcool em gel. Clique aqui e veja a transmissão completa dos eventos.