Novo Centro de Inclusão Produtiva é inaugurado em Volta Redonda

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda entregou na tarde desta segunda-feira (24), mais uma unidade do Programa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas). O município ganhou um novo Centro de Inclusão Produtiva (CIP) Cláudio Gomes de Albuquerque Lima, que passa a funcionar na Rua 20, nº 275, no bairro Jardim Vila Rica (Tiradentes), das 8h às 17h.

A implantação do terceiro CIP fortalece o objetivo do programa de promover a autonomia econômica dos usuários, formando grupos de produção autogestionários, preparando para o empreendedorismo ou para o mercado de trabalho. A nova unidade vai ofertar as oficinas de Cabeleireiro, Trancista, Designer de sobrancelhas, Estética (Massagem relaxante), Manicure, Corte e costura, Artesanato, Garçom e Culinária (Panificação e Confeitaria).

O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou que o novo CIP é mais um investimento nas áreas de Inclusão Produtiva e Geração de Renda, que ajudam a colocar nosso município como referência em assistência social.

“Volta Redonda foi finalista na categoria ‘Inclusão Produtiva’ na etapa estadual do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora de 2024. E esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo. Investindo em ações que abrem oportunidades para ganhar dinheiro, a renda familiar aumenta, gerando crescimento econômico para a cidade”, afirmou Neto, lembrando que o município ficou entre os dez do país com os melhores projetos na categoria “Cidade Empreendedora” do Prêmio Sebrae.

O deputado estadual Munir Neto, que esteve à frente da secretaria de Assistência Social por quase 15 anos, reforça a importância do projeto, iniciado em sua gestão na Smas.

“A Inclusão Produtiva traz autonomia para os nossos usuários e muda a realidade das suas vidas. Ser capacitado para atuar como empreendedor individual ou para o mundo do trabalho promove mudanças individuais que refletem em toda a sociedade”, disse Munir, lembrando que, em três anos e meio, Volta Redonda voltou a ser referência, não só na Assistência Social, como na Segurança, Saúde e Educação.

A secretária de Assistência Social, Rosane Marques, a Branca, ressaltou o crescimento do Programa de Inclusão Produtiva, que acontece em todos os 35 Cras do município.

“A unidade aqui do Vila Rica vai atender diversos bairros como a região do Roma, Jardim Amália, Conforto, Água Limpa, por exemplo. O CIP funciona como ‘porta de saída’ da assistência, garantindo que o usuário da assistência consiga gerar renda”, explicou Branca, fazendo um agradecimento especial e toda equipe da Smas.

Também estavam na inauguração os secretários municipais de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, e de Comunicação, Rafael Paiva; a diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Smas, Raquel Coutinho; a coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda, Marlene Motta, que foi homenageada pela equipe; o presidente da Associação de Moradores do Vila Rica, Milton Pereira; e os vereadores Vander Temponi, Nilton Alves de Faria, o Neném, e Paulinho AP, que fez a indicação do nome da unidade.