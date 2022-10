Novo centro de reabilitação de Volta Redonda tem obras avançadas

Matéria publicada em 12 de outubro de 2022, 14:47 horas

CER III que está sendo construído na Arena Esportiva do Voldac funcionará nos moldes do Estádio da Cidadania, unindo esporte e complexo de saúde

Volta Redonda- As obras para instalação do Centro Especializado em Reabilitação (CER III), na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi, no bairro Voldac, avançaram nas últimas semanas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o espaço, que vai funcionar nos moldes do Estádio da Cidadania Raulino de Oliveira (unindo a parte esportiva a um complexo de saúde), está recebendo novas instalações elétricas e hidráulicas, entre outras intervenções.

“Também estão sendo feitas instalações de revestimentos cerâmicos nas paredes e pisos, novos vidros e esquadrias, além de instalações dos pórticos em estruturas metálicas que irão compor a fachada do centro especializado”, explicou a engenheira civil da SMS, Tatiane Rodrigues.

As intervenções, em uma área de aproximadamente 2,1 mil metros quadrados, já envolveram instalação de escadas em estrutura metálica, emboço das paredes e tubulação de combate a incêndio, além de portas e janelas instaladas. As equipes também já avançaram com a montagem da nova cobertura para o acesso de ambulâncias.

O Centro Especializado em Reabilitação, que funciona atualmente na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no antigo Hospital Santa Margarida, no bairro Niterói, atende pacientes com deficiências visual, física e intelectual de Volta Redonda e de outros 12 municípios da região.

“O novo espaço vai permitir a integração da assistência para este público, incluindo ainda o Follow-Up, que é referência para crianças com atraso no desenvolvimento motor e intelectual, e o Polo de Ostomizados. É mais um avanço que a Saúde de Volta Redonda dá para melhorar o atendimento à população”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

A estrutura do novo CER III, com mais de 30 salas de atendimento, divididas em três pavimentos, conta com projeto arquitetônico acessível, com piso tátil, mapa tátil, rampas, corrimãos e barras de apoio.