Novo Centro Pop vai funcionar ao lado do Hospital do Aterrado

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 19:15 horas

Inauguração do espaço acontecerá nesta sexta-feira, às 14h; atendimento ao morador em situação de rua será ampliado

Volta Redonda– O Novo Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua) vai funcionar ao lado do Hospital do Aterrado, antigo Cais. O novo espaço será inaugurado nesta sexta-feira, dia 13, às 14h. De acordo com a Prefeitura de Volta Redonda, as novas instalações vão permitir a ampliação do serviço, além de proporcionar uma melhor assistência aos usuários. A nova terá salas ampliadas, refeitório, banheiros para higiene pessoal e demais cuidados, armários pra guardar pertences, acessibilidade e um canil.

– Muitos usuários tem seus animais e os mesmos precisam ser acolhidos também, já que mantém relação afetiva importante. Além disso, sua nova localização é estratégica, já que muitos dos usuários do serviço necessitam de suporte de saúde – comentou o secretário municipal de Ação Comunitária, Ailton Carvalho.

O Centro Pop é destinado às pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia ou sobrevivência. O local tem como finalidade assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento da sociabilidade, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.

As pessoas em situação de rua atendidas pela unidade contam com alimentação, higiene pessoal, serviço de retirada de documentos, contato familiar, atendimento psicossocial, além de receberem encaminhamentos necessários à construção do Plano de Acompanhamento Individual ou Familiar.

De acordo com o secretário municipal de Ação Comunitária, Ailton Carvalho, a inauguração do novo Centro Pop dará início a uma nova fase no atendimento à população em situação de rua.

– O que a gente pretende com esse novo equipamento é ofertar um local amplo, arejado e pensado exatamente no atendimento a essa população que merece acessar seus direitos com ainda mais comodidade e com uma equipe treinada e acolhedora – afirmou o secretário.

Além do Centro Pop, Volta Redonda possui uma ampla rede de atendimento à população em situação de rua. O Serviço de Atendimento ao Migrante (SAM), por exemplo, que após o atendimento no Centro Pop oferta a concessão de passagem rodoviária aos usuários em trânsito. A unidade fica na Rodoviária Municipal, mas é necessário que todo e qualquer usuário seja atendido anteriormente pelo Centro Pop.

Abrigo

Já o Abrigo Municipal Seu Nadim, no bairro Nossa Senhora das Graças, é um espaço de acolhimento provisório para adultos munícipes em situação de rua, encaminhados pelo Centro Pop, a fim de resgatar os vínculos familiares, sociais e comunitários, assegurando a autonomia dos usuários. O abrigo funciona 24h, todos os dias.

A Prefeitura Municipal também possui o serviço de abordagem social que tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e familiares. Entre várias outras ações pontuais para garantir os direitos dessas pessoas.