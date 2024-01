Novo Citroën C3 amplia acessibilidade inteligente com pacote Live Plus

Sul Fluminense – Além de premiado, o Novo Citroën C3 é reconhecido por sua acessibilidade que acaba de ser ampliada com o novo pacote Live Plus. Exclusivo para a versão Live, ele agrega ainda mais itens de conforto pelo valor altamente competitivo de R$ 1.000.

Com foco total em acessibilidade, o C3 com pacote Live Plus tem preço sugerido de R$ 73.990 e soma todos os itens essenciais ao mercado, como direção elétrica, ar-condicionado, controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, vidros dianteiros e travas elétricas, ar-condicionado e luzes de condução diurna (DRL), e adiciona lavador e limpador do vidro traseiro, desembaçador elétrico e sistema de som Mopar com conexão Bluetooth e entrada USB.

Essa versão adota o eficiente motor 1.0 Firefly de até 75 cv, com câmbio manual de cinco marchas. Graças à leveza da plataforma variante CMP, esse conjunto permite ao Novo C3 Live Plus rodar mais de 14 quilômetros com somente um litro de gasolina, resultando em muito mais economia para seu proprietário.

Conhecido principalmente pelo seu excelente espaço interno, o modelo conta com amplos ângulos de entrada e saída, 18 cm de vão livre do solo, e o maior porta-malas da categoria, com 315 litros (padrão VDA). O Novo C3 Live Plus chega dois meses após o lançamento da versão Live Pack, que se destaca pelo motor 1.6 16V e pelo câmbio automático de seis marchas.

Contato:

RODRIGO RIBEIRO

[email protected]

BELISA FRANGIONE

[email protected]

A marca Citroën

Desde 1919, a Citroën cria automóveis, tecnologias e soluções de mobilidade para responder às mudanças da sociedade. Marca de ousadia e inovação, a Citroën coloca a tranquilidade e o bem-estar no centro da experiência do cliente e oferece uma ampla gama de modelos, desde o diferenciado Ami, um objeto de mobilidade elétrica projetado para a cidade, até sedãs, SUVs e veículos comerciais, a maioria disponível em versões elétricas ou híbridas recarregáveis. Marca pioneira no atendimento e atenção aos seus clientes particulares e profissionais, a Citroën está presente em 101 países e conta com uma rede de 6.200 pontos de venda e atendimento em todo o mundo.

Sobre a Stellantis

A Stellantis N.V. (NYSE: STLA/ Euronext Milan: STLAM/ Euronext Paris: STLAP) é uma das principais fabricantes de automóveis do mundo com o objetivo de fornecer liberdade de mobilidade limpa, segura e acessível a todos. É reconhecida por seu portfólio único de marcas icônicas e inovadoras, incluindo Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move e Leasys. A Stellantis está executando o Dare Forward 2030, um plano estratégico ousado que abre caminho para alcançar a ambiciosa meta de se tornar uma empresa de tecnologia de mobilidade carbono Net Zero até 2038, ao mesmo tempo em que cria valor agregado para todas as partes interessadas. Para mais informações, visite www.stellantis.com.