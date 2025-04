Novo Cras do Santa Rita do Zarur será instalado em escola desativada

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda anunciou, nesta sexta-feira (11), que o antigo prédio da creche Girassol, localizado no bairro Santa Rita do Zarur, será reformado e adaptado para abrigar um novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

O novo espaço levará o nome de Dona Juracy de Oliveira Moura, uma das fundadoras do bairro, em homenagem à sua trajetória de luta e dedicação à comunidade. A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, visitou o local para acompanhar o andamento das obras, ao lado do vereador Vair Duré — autor do projeto de lei que dá nome ao novo Cras e filho da homenageada — e do arquiteto do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban), Gláucio José Marques de Azevedo.

Segundo o cronograma, a etapa de planejamento da obra será concluída ainda em abril, com a licitação prevista para maio. A previsão é que a reforma termine no segundo semestre deste ano, com o novo Cras sendo entregue totalmente reestruturado para atender à população.

O espaço contará com estrutura moderna, acessível e funcional, voltada ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, ao acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade e à ampliação do acesso aos serviços de assistência social no bairro.

“Estamos criando um equipamento moderno e acessível, mas, acima de tudo, ampliando o acesso à assistência social. O novo Cras será um ponto de apoio fundamental para as famílias do Santa Rita do Zarur. A ampliação dos serviços da assistência social sempre será uma prioridade”, afirmou a secretária Rosane Marques.

A diretora do Departamento de Proteção Básica (DPB) da Smas, Cristiane Alves, também destacou a importância do novo espaço para a comunidade.

“Será um ambiente acolhedor, onde as famílias poderão contar com serviços essenciais de apoio e capacitação, fortalecendo ainda mais os vínculos sociais e promovendo a dignidade para todos os moradores”, concluiu.