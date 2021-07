Matéria publicada em 17 de julho de 2021, 11:21 horas

Valença- A Prefeitura de Valença divulgou na sexta-feira, dia 17, um novo Decreto de medidas de restrição de combate ao Covid-19.

O Decreto nº 100/2021, mantém a maioria das medidas em vigor até 30/07/2021, ampliando o funcionamento do comércio até meia-noite e autorizando as serestas no Distrito de Conservatória, somente na tenda do centro.

Veja o Decreto na íntegra com os detalhes de funcionamento de cada atividade: https://tinyurl.com/9m824cjx