Novo decreto libera utilização de praias e piscinas públicas em Angra dos Reis

Matéria publicada em 3 de setembro de 2020, 18:31 horas

Clubes, associações esportivas, futebol society e de salão também estão autorizados a funcionar

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis publicou o decreto nº 11.741 que autoriza o funcionamento de clubes, associações esportivas, futebol society e de salão, e afins.Assim como nas artes marciais, também estão liberadas as praias, lagoas, rios e piscinas públicas. Confira o decreto na íntegra.

As liberações vão funcionar mediante a observância de protocolo sanitário e regras, assim como de academia, quadra de tênis, quadras de areia, piscinas para aulas de natação e fisioterapia aquática, futmesa, canoagem (incluindo a canoagem havaiana), restaurantes e lanchonetes.

Seguem suspensas as atividades que envolvam contato físico e aglomeração como basquete, handebol, pilates, uso de churrasqueiras sociais, funcionamento de saunas, parquinho e brinquedoteca.

Protocolo de atividades turísticas

Quanto às flexibilizações na área turística, os meios de hospedagem podem trabalhar com 70% das unidades habitacionais ocupadas, assim como está autorizada a entrada de veículos turísticos para passageiros com destino aos meios de hospedagem – 80% da capacidade dos veículos pode ser ocupada.

As áreas comuns de lazer (vestiários, saunas, salas de jogos, área kids etc.) devem estar proibidas de serem utilizadas, de forma a evitar aglomerações de pessoas. A exceção fica por conta de piscinas, ofurô, banheira de hidromassagem e sauna, que estão liberadas desde que mantidas as regras de distanciamento – as cadeiras e espreguiçadeiras da área da piscina devem ser higienizadas a cada uso dos hóspedes. Também está autorizada a realização de eventos nos centros de convenções dos hotéis, cumprindo o protocolo do decreto nº 11.729, de 26 de agosto de 2020.

Todas as regras e instruções relacionadas às alterações no protocolo de atividades turísticas do município podem ser lidas na íntegra no Boletim Oficial do Município (BO nº 1.217, de 2 de setembro de 2020), disponível no site www.angra.gov.rj.com.br. As regras e instruções relacionadas às artes marciais vão passar por novas alterações, e serão publicadas novamente em decreto previsto para amanhã, sexta-feira (4).