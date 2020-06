Novo delegado assume em Volta Redonda após fim de semana com quatro assassinatos

Matéria publicada em 8 de junho de 2020, 08:07 horas

Volta Redonda – A posse do novo delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda) acontece nesta segunda-feira, dia 08, às 14 horas. O novo chefe da Polícia Civil local será Victor Hugo Tuttman Diegues, que vem de Duque de Caxias e entra no lugar de Wellington Vieira, transferido para Mendes. Ele informou, inicialmente, que iria para a delegacia de Vassouras. O policial assumirá a delegacia de Volta Redonda depois de um fim de semana violento, com quatro mortos e dois feridos a tiros.

Na noite de sábado, uma mulher identificada como Elizângela Rodrigues Fonseca, foi morta com um tiro na cabeça, no bairro Açude II, na Rua 10. Ela estava em casa, com amigos e familiares comemorando o aniversário de 37 anos. Um homem, de 40 anos, companheiro da vítima, foi baleado no pescoço e no abdômen, mas conseguiu dirigir até o Hospital São João Batista. Uma jovem, identificada como nora do casal, também foi baleada e levada para o mesmo hospital por uma equipe de resgate do SAMU.

No local do crime, foi constatado por câmeras de segurança que quatro suspeitos encapuzados invadiram a residência e efetuaram os disparos, fugindo em seguida. No local, a perícia apreendeu 14 estojos calibre 9 milímetros, dois projéteis, e uma munição calibre 9 milímetros. Também no sábado, instantes antes, um homem foi assassinado na mesma rua onde a mulher foi morta.

Ainda na madrugada de domingo, outro homicídio foi registrado em Volta Redonda: um homem, não identificado, foi baleado dentro de um imóvel localizado na Rua 1.041, no bairro Volta Grande II. Ele morreu no local. O Samu chegou a tentar prestar o socorro, mas a vítima não resistiu. A Polícia Civil investiga os crimes.

Também no domingo, o corpo de um homem foi encontrado na Rodovia do Contorno, com marcas de violência. A vítima foi identificada como Santos Júnior, e também era morador do bairro Açude.