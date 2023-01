Novo equipamento para cirurgia de videolaparoscopia chega ao Hospital de Emergência - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2023, 16:08 horas

Unidade de Resende será o Primeiro Hospital Público da região Sul-Fluminense a realizar cirurgias de emergência por videolaparoscopia

Resende – O Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori, em Resende, adquiriu nesta semana um equipamento para realizar cirurgias de emergência por videolaparoscopia, tornando-se o 1° Hospital Público da Região Sul-Fluminense a realizar esse tipo de procedimento.

O novo material possibilitará que as equipes do Hospital de Emergência realizem cirurgias de emergência por vídeo, como por exemplo, os casos de vesícula e apendicite. A cirurgia por videolaparoscopia é minimamente invasiva e permitirá que os pacientes tenham uma recuperação mais rápida e com menos riscos de infecções e problemas futuros.

-Com este novo equipamento qualquer paciente que chegar à nossa unidade hospitalar com casos de emergência de vesícula ou apendicite poderão ser operados por videolaparoscopia, de forma menos invasiva. Não só a saúde pública como também o Hospital de Emergência são referências e seguimos trabalhando para manter esse nível. Além de proporcionar mais qualidade nos serviços e atendimentos aos munícipes – disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.

Outros investimentos

O Hospital de Emergência vem recebendo investimentos e equipamentos modernos e avançados desde 2017. E neste último ano recebeu um processador de imagem para atender às demandas do Centro Diagnóstico por Imagem (CDI). Além disso, são realizados mutirões de exames como de colonoscopia, visando zerar a fila de espera, entre outras medidas.