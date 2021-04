Matéria publicada em 9 de abril de 2021, 16:32 horas

Volta Redonda – Um novo modelo de testagem para diagnóstico da Covid-19 será iniciado neste sábado (10), na rede pública municipal de Volta Redonda. O teste antígeno: Pesquisa de antígeno – Imunoensaio por Quimioluminescência, que garante resultado do teste mais rápido e fica pronto no mesmo dia ou até em algumas horas, após a coleta do swab nasal. A iniciativa é uma parceria da prefeitura com a Unimed Volta Redonda.

Eficácia

Segundo a prefeitura, a eficácia supera os 90% e a implantação do novo procedimento na rede pública é para garantir agilidade no diagnóstico. teste será indicado a pessoas sintomáticas, previamente avaliadas pelas equipes das unidades de saúde. Os pacientes testados vão receber o resultado por meio do seu número de WhatsApp ou e-mail. Em caso de dúvida é só entrar em contato com a unidade onde fez o teste.

O teste estará disponível em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF) dos bairros: 249; Vila Mury; São João e Volta Grande. E em breve os testes de antígeno serão inseridos em outras 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS), que já são referência no atendimento a casos suspeitos de Covid-19.

Procedimento após teste dar positivo

A prefeitura de Volta Redonda orienta que após o teste detectar a Covid-19, o paciente deve continuar permanecendo em casa, em isolamento e é imprescindível continuar tomando medidas de acompanhamento clínico do paciente, como explicou a coordenadora da Divisão da Atenção Básica da SMS, Albanéa Baylão Trevisan. “Já no primeiro atendimento o médico ou enfermeiro orientará sobre o seguimento em caso positivo ou negativo”, disse.

A UBS mais próxima da residência dos usuários será o ponto de partida para qualquer providência que precise ser tomada. Os médicos da rede pública terão autonomia para prescrever medicamentos que julgarem necessários para os sintomas apresentados pelo paciente.

Além do tratamento sintomático individual, é essencial que o paciente não receba visitas, avise os contatos mais próximos, como os que convivem em casa, para que observem sintomas e façam o teste de RT-PCR (swab) mesmo em casos assintomáticos.

– É preciso que a população seja responsável e consciente e não coloque a vida de outras pessoas em risco. Em caso de teste positivo, o paciente deve continuar em casa, em isolamento de outras pessoas, e use máscara sempre que estiver em contato com mais alguém que o esteja dando suporte, por exemplo – alertou Albanéa.