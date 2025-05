Novo Papa: Dom Luiz Henrique afirma confiar no pontificado de Leão XIV

Barra do Piraí /Volta Redonda – A fumaça branca subiu aos céus de Roma. Os sinos da Basílica de São Pedro anunciaram ao mundo que a Igreja Católica tem um novo Papa. Na tarde desta quarta-feira (8), por volta das 13h (horário de Brasília), o Cardeal Protodiácono Dominique Mamberti proclamou a tradicional frase: Habemus Papam! O novo Sucessor de Pedro é o Cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, que adotou o nome de Leão XIV.

Aos 69 anos, Leão XIV se torna o primeiro Papa oriundo dos Estados Unidos. Apesar da nacionalidade, sua trajetória pastoral é profundamente marcada pela missão na América Latina. Ordenado sacerdote em 1982, iniciou sua atuação no Peru dois anos depois, se dedicando por décadas ao serviço missionário. Em 2015, foi nomeado Bispo de Chiclayo, sendo criado Cardeal em 2023 pelo Papa Francisco.

A escolha do novo Pontífice foi recebida com entusiasmo e fé em toda a Igreja, especialmente na Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda. O Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique, manifestou sua confiança no novo pontificado.

“Com o início do pontificado de Sua Santidade o Papa Leão XIV, podemos esperar a continuidade de uma Igreja que busca a proximidade com as pessoas, sobretudo com os mais necessitados, e que caminha na fidelidade ao Evangelho. Suas primeiras palavras como Papa revelam um forte apelo à paz, ao diálogo e à construção de pontes. Isso nos inspira a acreditar que este novo pontificado será marcado pela esperança, pela unidade e por uma forte dimensão missionária, que já foi ressaltada por ele em seu primeiro discurso à multidão reunida na Praça de São Pedro”, afirmou Dom Luiz Henrique.

Ao ser questionado sobre as expectativas em relação ao novo Papa, o bispo destacou a espiritualidade e a disposição de Leão XIV para o serviço pastoral.

“Espero que o Papa Leão XIV seja, como ele mesmo disse, um discípulo de Cristo que caminha com o povo de Deus. Ele se apresentou como alguém disposto a construir pontes, a dialogar e a caminhar junto. Sua origem como agostiniano nos remete a uma espiritualidade profunda, voltada à busca da verdade com caridade. Que ele seja um homem de escuta, de firmeza na fé, de sensibilidade pastoral, com olhar atento às dores da humanidade. O mundo precisa de um Papa que inspire a todos com simplicidade, sabedoria e coragem para enfrentar os desafios do nosso tempo com confiança em Deus.”

Dom Luiz Henrique também ressaltou a sintonia entre Leão XIV e o legado deixado por Francisco.

“Sim, acredito que haverá uma continuidade no espírito evangélico que marcou o pontificado do Papa Francisco. A própria menção feita pelo Papa Leão XIV à voz do Papa Francisco durante a bênção pascal revela o apreço e o respeito por sua trajetória. A linha pastoral voltada à misericórdia, ao cuidado com os pobres, à escuta e à sinodalidade já se manifestou nas palavras iniciais do novo Pontífice. Claro que cada Papa tem sua personalidade e estilo próprio, mas a inspiração do Espírito Santo conduz a Igreja de forma coesa, e creio que veremos a continuidade de muitos frutos que foram iniciados por Francisco.”

“Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha Igreja” (Mt 16,18)