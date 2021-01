Novo prefeito de Quatis e nove vereadores são empossados

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2021, 12:01 horas

Quatis – O novo prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias (PSC), tomou posse nesta sexta-feira (1º). Além dele, nove vereadores assumem o cargo na Câmara Municipal. Aluísio Max Alves d’Elias tem 40 anos, é professor de ensino fundamental e tem superior completo. Ele ao lado do vice Vitinho, Paulo Vitor da Silva do DEM, de 33 anos, comandarão a prefeitura entre 2021 e 2024.

As maiores bancadas serão do DEM, PATRIOTA e PSC, com 2 vereadores cada um. Os vereadores de Quatis vão representar 14.435 habitantes.

Após votações durante a posse, foi definida que a Mesa Diretora de 2021 será composta por José Jadenilso Da Silva, DJ Denilson (PSC), presidente; primeiro vice-presidente, Nilde Hipolito Filho (PSC), o Nildinho; André Gomes Martins (DEM), André Jabuti, segundo vice-presidente; Willian Carvalho (DEM), primeiro secretário; e Carlos Alberto (Patriota), Casoba da Academia, segundo secretário.

Confira os vereadores eleitos em Quatis:

Maria Rosa (PSL), tem 54 anos; Fernando Maninho (do PSD), tem 38 anos; Nildinho (PSC), tem 46 anos; Dj Denilson (do PSC) tem 49 anos; Casoba da Academia (Patriota), tem 45 anos; Alex D’Elias (Patriota), tem 42 anos; Chicão (MDB), tem 68 anos; Willian Carvalho (DEM), tem 29 anos; e André Jabuti (DEM), tem 45 anos.