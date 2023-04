Novo presidente da CDL-VR aposta no associativismo para desenvolvimento econômico

Matéria publicada em 21 de abril de 2023, 08:15 horas

Leonardo Almeida acredita que é importante atender aos consumidores com o avanço da era digital

Volta Redonda – Desde janeiro, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-CR) está sob nova direção: a do empresário Leonardo Almeida, de 39 anos, eleito para o biênico 2023/2024. Ele, que está há 16 anos na instituição, já foi presidente da CDL Jovem e assume seu posto com a missão de aproximar a entidade das empresas de varejo e serviço. Ele também quer fortalecer o desenvolvimento econômico do município através da capacitação empresarial e de colaboradores. Para julho, por exemplo, ele planeja uma homenagem especial para o Dia do Comerciante.

Leonardo Almeida, aliás, tem experiência no ramo. Ele, que é de uma família de comerciantes, acredita que o maior desafio atualmente é criar ambientes corporativos que sejam mais tecnológicos e que atendam aos consumidores com os avanços da era digital. Para falar mais sobre suas expectativas como novo presidente da CDL-VR, Leonardo concedeu uma entrevista ao DIÁRIO DO VALE.

Nela, ele fala sobre a importância do associativismo para o fortalecimento do comércio – em Volta Redonda, o setor de comércio de bens e serviços é responsável por gerar mais de 40 mil empregos diretos, tendo aproximadamente 11 mil estabelecimentos comerciais. A cidade, diz o novo presidente da CDL, é referência em diversos segmentos, como varejo, saúde, educação, lazer e gastronomia, com perspectivas de crescimento de 5% ao ano, o que gera saldo positivo de empregos, atrai novas empresas e incentiva a ampliação de várias outras. Confira.

DIÁRIO DO VALE: Como é presidir a CDL da cidade com maior número de empresas da região?

LEONARDO ALMEIDA: Nosso maior desafio é entender cada segmento de forma individualizada, suas principais demandas, dores diárias. Hoje, 80% das empresas da nossa cidade são formadas por microempresas e, mais recentemente, por Microempreendedores Individuais. Por isso, nosso olhar está cada vez mais voltado para oferecer suporte e capacitação a esses empreendedores que lutam diariamente para manter seus negócios funcionando e prosperando. Acreditamos que a capacitação é uma ferramenta importante para esses microempresários, que precisam se atualizar sobre novas tendências de mercado, atendimento, gestão etc. Todos os dias buscamos parcerias para facilitar o dia a dia com novos serviços –como o voltado para o MEI, que hoje tem uma mensalidade diferenciada, com valor que cabe no orçamento, garantindo acesso a todos os benefícios de ser um associado CDL.

DIÁRIO DO VALE: Quais são os desafios de assumir a presidência da CDL-VR?

LEONARDO ALMEIDA: Um dos maiores desafios é manter a CDL mais próxima dos associados e ampliar nossos serviços, atraindo novas empresas, prestadores de serviços e microempreendedores individuais, com o atendimento de qualidade que a nossa entidade sempre prestou. Além disso, temos a missão do desenvolvimento econômico da nossa cidade, prestando suporte aos nossos associados, mantendo um diálogo aberto com o Poder Público, acompanhando as demandas do comércio de bens e serviços, buscando sempre uma solução. Também buscaremos incentivar o consumidor a valorizar o que a nossa cidade produz, vende e oferece de entretenimento, cultura e gastronomia. Afinal, quando se consome na cidade, se gera empregos, movimentando a economia local.

DIÁRIO DO VALE: Existe algum projeto de capacitação para os colaboradores do comércio em Volta Redonda?

LEONARDO ALMEIDA: Temos vários. Treinar, capacitar e preparar o comércio é um dos nossos pilares de atuação, porque acreditamos que o conhecimento é um dos caminhos nessa jornada em busca do desenvolvimento. Estamos sempre oferecendo palestras, workshops, cursos, oficinas, a maioria em parceria com instituições sérias e de credibilidade como o Sebrae. Para este ano, por exemplo, já estamos com um planejamento para treinamentos que incluem não só os empresários e gestores como também seu time de colaboradores. No dia 04 de maio, por exemplo, teremos a palestra “O Jeito Disney de Encantar o Cliente”, às 19h30min, na CDL, em parceria com o Sebrae, focada na preparação do comércio paras principais datas comemorativas que ajudam a alavancar as vendas, como os dias das Mães, Namorados e Pais, neste primeiro semestre do ano.

DIÁRIO DO VALE: Qual sua perspectiva para a geração de empregos na cidade?

LEONARDO ALMEIDA: Volta Redonda vem numa crescente de geração de empregos, desde o início de 2022, com o fim das restrições impostas pela pandemia da Covid-1. Há diversos projetos de investimentos, a maioria já em andamento, como a ampliação do Sider Shopping, mais uma grande loja do Grupo Royal/Royale, e lojas sendo abertas em toda a cidade, além do Shopping Park Sul. Acreditamos que a confiança empresarial está voltando aos poucos, o que é muito positivo, uma vez que a nossa cidade é a que mais gera emprego no setor, sendo uma referência na região quando se fala de todos os segmentos: de saúde, passando pela gastronomia e serviços, ao varejo. Volta Redonda tem mais de 11 mil estabelecimentos comerciais, o que nos coloca no topo do desenvolvimento regional. A nossa projeção é de um crescimento de pelo menos 5% ao ano, se os governos continuarem se preocupando em liberar linhas de créditos de fácil acesso, principalmente para as micro e pequenas empresas, como já temos visto.

DIÁRIO DO VALE: Quais os projetos da nova diretoria para o biênio 23/24? E quais já estão em andamento?

LEONARDO ALMEIDA: Para este ano, já estamos programando para julho um grande evento com um nome renomado no que diz respeito a capacitação. Além disso, teremos várias outras palestras. Vamos ainda realizar campanhas incentivando as vendas em datas comemorativas como Dia das Mães, Namorados, Pais, Crianças e Natal. Para o Natal, a nossa campanha já está sendo discutida e queremos trazer inovação para atrair ainda mais os consumidores para as lojas de Volta Redonda. Não só quem mora aqui, mas de toda a região.

Queremos avançar ainda em várias frentes, como visitar as empresas, ampliar nosso diálogo, ouvir as demandas. E no dia 25/05, teremos o DLI, o Dia Livre de Impostos, que é um grande protesto contra as altas cargas tributárias praticadas no país. As ações já estão sendo planejadas e, em breve, vamos divulgar. Além disso, como disse, anteriormente, criamos uma mensalidade com valor simbólico para o Microempreendedor Individual (MEI) ter acesso a todos os serviços e benefícios que oferecemos junto com nossos parceiros, como descontos em planos de saúde e em educação. Temos ainda um atendimento diferenciado para a emissão do Certificado Digital, uma Central de Empregos, que conecta as empresas a pessoas que precisam de uma colocação no mercado de trabalho. Esses são apenas alguns dos muitos benefícios de se associar a CDL. Além disso, temos trabalhado junto com a Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda, apoiando ações como a Semana da Juventude Empreendedora, que vai ser realizada de 24 a 29/04, com foco no empreendedorismo juvenil.

DIÁRIO DO VALE: Como o senhor avalia o cenário econômico atual, principalmente no comércio? E qual sua perspectiva para os próximos meses em Volta Redonda?

LEONARDO ALMEIDA: Economicamente falando, ainda há muita incerteza do que o Governo Federal prepara para o País. Mas temos que ser confiantes, acreditar que é possível crescer e que não teremos medidas que possam levar o nosso Brasil ao fundo do poço. Precisamos trabalhar e buscar melhorar nossas empresas, investir mais nas vendas on-line também, reaprender a caminhar com esse novo mundo que se apresenta cada vez mais tecnológico. O mundo mudou e nós também. Como disse, nossa cidade vem apresentando uma melhora em investimentos privados, o que nos traz ainda mais otimismo. Para quem vende no crédito direto, o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, continua sendo uma grande ferramenta de proteção, tanto para consultas quanto para a inclusão de inadimplentes, ajudando nesse controle maior da inadimplência. Por isso, sempre reforçamos que o lojista que ainda vende no crediário precisa estar sempre realizando essa análise. Além disso, o SPC é um grande aliado para o comerciante também na hora dele realizar as compras para a sua empresa, porque ele pode consultar o fornecedor, ter uma garantia maior na hora de reforçar seu estoque, contratar serviços etc.

DIÁRIO DO VALE: Como é o diálogo com as empresas associadas a CDL e também as que não são?

LEONARDO ALMEIDA: Sempre que recebemos alguma reclamação, sugestão, ouvimos e buscamos ajudar na solução. Se for sobre o nosso trabalho, buscamos melhorar. Quando é sobre a atuação do Poder Público, buscamos conversar, solicitar o que for preciso para melhorar, mantendo sempre um bom diálogo, tanto com o Executivo quanto com o Legislativo, visando a encontrar uma harmonia que seja saudável para a nossa cidade. Além disso, a nossa Federação, a FCDL-RJ e a CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas) vem nos dando suporte, lutando contra leis que possam ser prejudiciais ao nosso setor em âmbitos estadual e nacional.

DIÁRIO DO VALE: Qual a importância do associativismo para o crescimento empresarial?

LEONARDO ALMEIDA: Eu entrei para CDL de Volta Redonda há 16 anos, como diretor, e conheci um mundo diferente. Mas nossas empresas sempre foram associadas, porque acreditamos que essa união fortalece o setor. A cada dia que passa, conversando com os diretores, ouvindo as ideias da CDL Jovem, observando todo o Movimento Lojista, eu tenho ainda mais certeza de que o associativismo é importante para o desenvolvimento. Estamos conectados a instituições que pensam, se preocupam, discutem e ouvem as nossas necessidades, trazem experiências de crescimento, casos de sucesso e também de insucesso, uma vez que faz parte da nossa evolução aprender com erros. Hoje, a CDL conta com uma Diretoria Executiva formada por empresários tradicionais, com histórias incríveis de gestão, que defendem os interesses de diversos segmentos, e temos sempre a renovação com a chegada de empresários também mais jovens, com um olhar diferente desse futuro que já tem sido tanto presente, com a força das redes sociais, das novas plataformas de vendas, desse novo jeito de se comunicar. Nossa CDL é pensada para se tornar cada vez mais a casa do empresário, seja ele do setor de varejo, de gastronomia, de prestação de serviço, porque quem se associa, começa a entender que juntos somos sempre mais fortes.