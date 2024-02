Novo presidente da Eletronuclear faz primeira visita oficial no Complexo Nuclear de Angra

Angra dos Reis – O presidente da Eletronuclear, Raul Lycurgo Leite, foi ver in loco os estágios das obras de Angra 3 e o prédio da UAS, percorrendo também as instalações de Angra 1 e 2, incluindo o escritório da LTO nesta semana. Durante agenda de trabalho de quarta-feira (21) e desta quinta-feira (22), na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), Raul Lycurgo e outros dirigentes debateram sobre a situação econômico-financeira da empresa e os projetos prioritários para companhia – como o de Extensão de Vida de Angra 1 (LTO) e a fase 2 da campanha de transferência de combustíveis para a Unidade de Armazenamento Complementar a Seco de Combustível Irradiado (UAS).

Como parte importante da programação, o presidente e os outros diretores realizaram uma longa reunião com todos os gestores da empresa para falar sobre os desafios da Eletronuclear e discutir estratégias para melhoria da gestão dos gastos, de forma que os projetos principais da Eletronuclear sejam colocados em prática em 2024.

“Precisamos nos adequar financeiramente à situação atual para que a empresa tenha sucesso em seus principais projetos, como por exemplo, a campanha da UAS. A movimentação abrirá espaço para que as piscinas de armazenamento das usinas possam receber novos elementos combustíveis provenientes das paradas de reabastecimento. Além disso, precisamos focar na extensão de vida útil de Angra 1 que, aliada à Angra 2, são responsáveis por garantir cerca de 40% da energia de todo o estado do Rio de Janeiro”, frisou o presidente.

O presidente também reforçou que as duas usinas em operação, mais Angra 3, juntas, vão garantir energia necessária para cerca de 70% do Estado do Rio de Janeiro. “Energia limpa, que pode perfeitamente substituir carvão e óleo diesel”, finalizou Lycurgo.

Programação

As atividades de quarta-feira tiveram início no Observatório Nuclear. Acompanharam o presidente durante a visita as instalações de Angra, o diretor de Operação e Comercialização, Ricardo Luis Pereira dos Santos; o coordenador da Presidência, Denis de Castro; os superintendentes de Angra 1, 2 e 3, Abelardo Vieira, Fabiano Portugal e Luciano Calixto, respectivamente; o coordenador da diretoria de Angra 3, Roberto Travassos; o superintendente de Construção, Antonio Zaroni; entre outros.

Nesta quinta-feira, a agenda incluiu o Centro de Treinamento, onde estão simuladores das salas de controle das duas usinas; o Laboratório de Monitoração Ambiental (LMA), além dos projetos ambientais como Tartaruga Viva e o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras).