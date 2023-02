Novo projeto do Trem-Bala prevê estação em VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2023, 07:42 horas

Agência deu à TAV Brasil autorização para implantar o projeto e explorá-lo por 99 anos; empresa vai reunir investidores; projeto prevê investimento de R$ 50 bilhões

Volta Redonda – O governo federal trouxe de volta à pauta o projeto do Trem de Alta Velocidade (TAV) para ligar Rio e São Paulo. De acordo com a proposta apresentada pela TAV Brasil e aceita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o percurso terá duas estações intermediárias: uma em Volta Redonda, perto da Rodovia dos Metalúrgicos, e outra ao sul da cidade paulista de São José dos Campos, entre as rodovias Carvalho Pinto e Tamoios.

O projeto inicial parou no fim do primeiro mandato de Dilma Rousseff, por causa da grande dependência de injeção de recursos governamentais. A nova versão da iniciativa, desta vez, se baseia no modelo de concessão, em que a iniciativa privada se responsabiliza pelos investimentos e recebe retorno pelo faturamento gerado pela ferrovia.

A ANTT publicou no Diário Oficial da União de quarta-feira (22) a deliberação que aprova um contrato de concessão por 99 anos da via férrea. A TAV Brasil, uma empresa privada de capital brasileiro, tem 30 dias, a partir da publicação da deliberação, para assinar o contrato.

A partir daí, a empresa começará a implantação do projeto. Os estudos, projetos e desapropriações deverão ser apresentados até dezembro de 2024, com o início das operações está previsto para junho de 2032.

“As autorizações são um instrumento estratégico que fomenta a competitividade, o equilíbrio da matriz de transportes e a multimodalidade, como no caso do transporte de cargas e de passageiros. O objetivo é promover o desenvolvimento da malha ferroviária brasileira de forma mais célere e desburocratizada e conectar de forma mais ampla a malha férrea aos grandes portos brasileiros “, afirmou o diretor-geral da ANTT, Rafael Vitale.

Percurso

As extremidades da ferrovia ficarão no distrito de Pirituba, na região noroeste da capital paulista, e em Santa Cruz, na Zona Oeste do Estado do Rio. O projeto prevê que os passageiros acessem as zonas centrais das capitais via sistema ferroviário urbano.

As estações intermediárias de Volta Redonda e São José dos Campos também ficarão fora da região central das duas cidades. Nenhuma das duas cidades conta com transporte ferroviário urbano, o que indica que as ligações com o centro serão feitas via ônibus, táxis ou carros de aplicativo.

Estimativas

As previsões para o custo total do projeto giram em torno de R$ 50 bilhões. Esse valor seria recuperado principalmente com as passagens pagas pelos viajantes. O Trem de Alta Velocidade entre Rio e São Paulo deve abocanhar parte dos cerca de 4 milhões de passageiros transportados pela ponte aérea (dados de 2017), que estejam dispostos a fazer uma viagem menos rápida que a de avião, com pouco mais de uma hora, sem paradas, ou pouco menos de duas, com as paradas em Volta Redonda e São José dos Campos.

A comparação com o tempo de viagem rodoviária, por ônibus, mostra ampla vantagem para p TAV, pois são cerca de cinco horas e meia para o ônibus e no máximo duas para p transporte ferroviário.

O preço da passagem aérea também será um balizador para a tarifa do trem de alta velocidade: o valor médio do tíquete de ida e volta entre as duas capitais, que seria referência para a ligação direta, sem escalas, está próximo de R$ 700, em 2023. A viagem de trem deverá custar menos do que isso, para ser atraente.