Novo sistema de sirenes começa a operar nas proximidades da Central Nuclear de Angra

Angra dos Reis – A Eletronuclear informa que já teve início a operação do novo sistema de comunicação de emergência ao público instalado na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), em Itaorna, e em Praia Brava, em Angra. As sirenes fazem parte do Plano de Emergência Local (PEL), administrado pela empresa, e passaram por um período de instalação, comissionamento, treinamento das equipes e funcionamento assistido.

Os novos aparelhos, que começaram a atuar apenas com o acompanhamento dos técnicos da companhia a partir do mês passado, são equipados com a tecnologia mais avançada disponível no mercado, garantindo maior confiabilidade, disponibilidade e facilidade para atuação da equipe do PEL.

A modernização do sistema em Itaorna incluiu a adição de uma nova sirene, além da troca das outras três no local, enquanto em Praia Brava foram implantados dois novos aparelhos que substituíram a antiga comunicação via carros de som.

Com o objetivo de garantir a disponibilidade dos equipamentos, a Eletronuclear estabeleceu uma sistemática de testagem operacional. Em Praia Brava, diariamente é realizado um teste silencioso, sem interação com o público, e, mensalmente, há um teste sonoro com a transmissão de uma mensagem e o toque das sirenes. A atividade acontecerá todo dia 10, às 10h.

Já em Itaorna, o procedimento de avaliação permanece como antes; enquanto o teste silencioso é diário, o sonoro acontece todas às segundas-feiras, às 11h.

A Eletronuclear esclarece que não se trata do sistema de sirenes do Plano de Emergência Externo da CNAAA, que é coordenado pela Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro e prevê ações de proteção à população em áreas de raios com limites de 3 a 15 km de distância da CNAAA.