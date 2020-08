Novos hábitos de consumidores vão permanecer pós-pandemia, diz estudo

Matéria publicada em 10 de agosto de 2020, 19:42 horas

Volta Redonda – Desde o anúncio da pandemia do novo coronavírus, os hábitos de consumo dos brasileiros mudaram bastante. Se antes o mais comum era comprar in loco e pagar com dinheiro vivo, a tendência agora é que as compras ou contratações de serviços sejam feitas online e pagas por meios digitais. É o que mostra um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). A pesquisa aponta que 61% dos clientes que fizeram compras online durante a quarentena, acabaram aumentando o volume de suas compras devido ao isolamento social.

O estudo “Novos Hábitos Digitais em Tempos de Covid-19” mostra, ainda, que em 46% dos casos esse aumento foi superior a 50% – com destaque para as compras de alimentos e bebidas para consumo imediato, que tiveram crescimento da ordem de 79%. Segundo o levantamento da SBVC, que entrevistou mil pessoas em todo o país, a crise fez com que a transformação digital do varejo se tornasse prioritária para manter os negócios em operação. Um detalhe importante a ser considerado é que, de acordo com a pesquisa, esta é uma realidade que tende a se manter após a pandemia – o que exigirá dos profissionais das áreas industrial e de serviços uma qualificação alinhada às novas demandas do mercado.

Formação Executiva

Diante deste cenário, a Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda, da Universidade Federal Fluminense (UFF), decidiu adiantar-se e oferecer aos profissionais o primeiro curso remoto de Formação Executiva, que foi lançado no dia 31 de julho, com uma aula inaugural. Transmitida ao vivo por uma plataforma profissional para videoconferências, o evento contou com a participação de grandes nomes do setor, como Rosane Santos, presidente do Instituto Nissan e gerente-sênior de Sustentabilidade da Nissan na América Latina; José Luiz Baroni, diretor comercial da HEC Automação; Márcio Adriano Coelho da Silva, diretor de Produção de Combustível Nuclear das Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e Luiz Paulo Tostes Coimbra, presidente da Unimed Volta Redonda.

Coordenado pelos professores Andrei Bonamigo e Newton Narciso Pereira, o curso de Formação Executiva da UFF tem duração prevista de até quatro meses e é voltado para profissionais que anseiam por qualificar suas equipes para os maiores desafios da gestão atual nos meios industriais e de serviço.

No encontro os debatedores puderam debater as necessidades do mercado para com o novo profissional. O Doutor Henrique Rocha salientou a capacidade crítica que o novo profissional deverá ter para analisar dados e resultados do mercado. “A pessoa que passa por um treinamento, graduação, na realidade, ela está em um leque do conhecimento. Ela não vai usar tudo, porém ela precisa estar preparada para tudo”. Ele complementa: “A preparação do ser humano é crucial. É ponto vital de sustentação e acompanhamento das novas tecnologias e situações.”

O presidente da Unimed Volta Redonda, Luiz Paulo Tostes, apresentou o formato de gestão atual na cooperativa médica e as medidas adotadas para uma melhor execução das atividades. “Nós adotamos a cultura do autoconhecimento. Criamos um departamento na Unimed VR para estimular o desenvolvimento e auto conhecimento e de que forma isso possa construir processos mais dinâmicos e execuções melhores.”

SOBRE OS CURSOS

Para conhecer os cursos disponíveis basta acessar o site www.fexuff.com.br. A coordenação é dos professores Drs. Andrei Bonamigo e Newton Narciso Pereira