Novos projetos abrem espaço para artistas locais em Resende

4 de janeiro de 2020

2019 também foi marcado pela consolidação da Biblioteca Municipal em novo endereço e parcerias por atrações de repercussão nacional

A cultura e a arte em Resende estão ganhando cada vez mais espaço e proximidade com a população da cidade. Em 2019, a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda desenvolveu diversos novos projetos, cursos e oficinas, abrangendo música, dança, pintura, leitura, artesanato, teatro e cinema. Além disso, durante o ano promoveu oportunidades para os artistas locais e buscou aproximar a população dos espaços culturais, museus e bibliotecas da cidade.

Uma grande variedade de eventos foi promovida em 2019, inclusive as novidades que foram inseridas na programação da população, como a ‘1ª Cantata para Resende’, o ‘Estação Musical’, a ‘Noite da Seresta’ e o ‘Recital Solidário’. Os artistas puderam soltar a voz através do ‘Festival de Canto de Coral Princesinha do Vale’ e da ‘Cantata Para Resende’, que comemorou, neste ano, os 171 anos de elevação de Resende da categoria de Vila para Cidade. Mas as oportunidades não foram somente para os grupos de corais, pois os alunos da rede municipal de Educação também puderam mostrar o talento através do ‘Festival Canta Estudante’.

A Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna seguiu, mais uma vez, o rumo da formação de talentos e da promoção do acesso à música no município. Foram, ao todo, 1650 alunos inscritos para cursos de teatro, dança de rua, danças urbanas, violão, guitarra, baixo, técnica vocal, canto de coral e teclado. A Casa da Cultura também promoveu a dança de salão para adultos, sediando aulas na estrutura do casarão.

Os eventos mais tradicionais da cidade também se fortaleceram por mais um ano: a 47ª edição do ‘Salão da Primavera’, o 18º ‘Festival de Teatro de Resende’, conhecido também como FESTER, o projeto ‘Vem Ouvir Um Som’, o Troféu Macedo Miranda, que premia profissionais e instituições que contribuem para o fortalecimento cultural do município, e a Semana do Nordestino, que homenageia a cultura e o povo nordestino.

A gestão municipal também buscou aproximar a população dos espaços que resgatam e mantém viva a história de Resende. Os museus do município apresentaram uma série de atrações para reforçar esse objetivo. Foi o caso do Museu da Imagem e do Som de Resende (MIS), com 12 exposições e mais de 1300 visitantes, e o Museu de Arte Moderna de Resende (MAM), com 10 exposições, cerca de 3 mil visitantes e dezenas de ações, entre oficinas, cursos, encontros e palestras.

Embora tenha sido um ano de grande perda, com o falecimento do historiador Claudionor Rosa, figura ilustre que dedicou a vida a preservar e ensinar sobre a história do município, o Arquivo Histórico trabalhou para na manutenção da memória local. Foram, ao todo, sete exposições, totalizando 1411 visitantes, além do brilhante projeto ‘Passeio Histórico’, que contou 428 participantes e promoveu uma viagem no tempo através de pontos e patrimônios históricos de Resende.

A Biblioteca Pública Dr. Jandyr César Sampaio concluiu com sucesso o primeiro ano completo na nova sede, que gerou economia aos cofres públicos e um endereço mais acessível e aconchegante. Com novidades tecnológicas e acessibilidade com volumes em braille, o espaço registrou aumento na média mensal de visitas e livros emprestados. Também foi o ano de maior realização do projeto ‘Árvore do Saber’, com 27 edições, e o tradicional “pegue e leve”, levando a leitura a todos gratuitamente.

Momento marcante em 2019, Resende foi escolhida para ser o primeiro município do estado a receber a apresentação do projeto “Orquestrando o Brasil”. O evento aconteceu no Espaço Z, na presença do próprio maestro João Carlos Martins, uma verdadeira lenda da música erudita, que é o idealizador do projeto.

Parcerias

A prefeitura, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, também atuou em parcerias para promover a arte, o entretenimento e até para contribuir com a economia do município. Neste último caso se encaixa o projeto ‘Música na Feira’, que fomentou o comércio no município através de atrações musicais que atraiam o público para as compras na ‘Feira Livre de Resende’.

Parcerias marcantes foram feitas com a ArcelorMittal Cultural, trazendo a magia do teatro através sete peças incríveis e gratuitas. Outra grande parceria foi feita para que Resende se tornasse primeiro município do Estado do Rio de Janeiro a receber o musical biográfico inédito sobre o piloto Ayrton Senna. “Ayrton Senna – O Musical”.

Outra importante parceria foi firmada para trazer o projeto ‘Niterói Além da Ponte’, que trouxe 35 artistas niteroiense que atuam nas áreas de música, dança, teatro e profissionais da fotografia, com uma exposição itinerante. Com a chegada fim de ano, Resende recebeu a ‘Vila Encantada de Natal’, quinta edição projeto itinerante cuja programação envolve oficinas de canto e coral e de enfeites natalinos e brinquedos sustentáveis, além do Globo de Neve Gigante e exibição de um filme.