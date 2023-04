Núcleo oficial do América Futebol Clube sub-17 é inaugurado em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de abril de 2023, 17:09 horas

Volta Redonda – A Associação de Moradores e Amigos do Barreira Cravo inaugura nesta segunda-feira (1°), às 9h, o Núcleo Oficial do América Futebol Clube. A iniciativa é voltada para crianças a partir de cinco anos de idade e para adolescentes de até 17 anos. De acordo com a direção da Associação de Moradores, a ideia é promover maior proximidade entre os jovens e o esporte. A nova escola de futebol funcionará no campo da associação e, na segunda-feira, contará com a presença de jogadores do Clube Paraíba do Sul. Para inscrever os pequenos, os pais interessados devem entrar em contato com os números (24) 98137.9349 ou (24) 99215.1677.