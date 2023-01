Nuclep assina contrato para fornecer trocadores de calor a Angra 3 - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2023, 08:10 horas

Angra dos Reis – A Nuclep (Nuclebrás Equipamentos Pesados) vai fornecer à Eletronuclear os trocadores de calor, que são usados na geração de energia pela usina de Angra 3, que está em fase de contrução no litoral da Costa Verde. Os equipamentos transformam o calor gerado pelo urânio usado no reator em vapor, que movimenta as turbinas. Essas são as produtoras da energia gerada pela usina.

A produção dos equipamentos deve começar ainda no primeiro semestre. O primeiro pacote contratado, com nove trocadores, tem prazo de entrega de 26 meses.

A Nuclep está ainda na disputa para fornecer mais dois pacotes de trocadores de calor: um inclui 15 trocadores e o outro, 23.

— Quanto mais obras tivermos na Nuclep, teremos mais geração de empregos para a região de Itaguaí e seu entorno. Itaguaí melhora muito quando a Nuclep está cheia de empregados. Precisamos desenvolver o país e gerar empregos para que os nossos cidadãos tenham uma condição de vida mais adequada — disse contra-almirante Carlos Henrique Seixas, presidente da estatal.

Submarino nuclear

A Nuclep também tem o desafio de iniciar a construção do seu primeiro submarino de propulsão nuclear, que será uma ferramenta fundamental na defesa das riquezas da nossa extensa costa.

Além disso, o desenvolvimento desse empreendimento trará um grande salto tecnológico para o país, com um grande legado de aprendizado e desenvolvimento de capital humano. Tirar esse projeto do papel, contudo, não será tarefa fácil e dependerá da competência dos principais atores das indústrias nuclear e de defesa, sob a liderança da Marinha do Brasil. Nesse contexto, a estatal Nuclep terá um papel fundamental, já que é a única companhia brasileira que consegue reunir alta capacitação na fabricação de equipamentos nucleares e experiência na construção de cascos de submarinos.

O presidente da estatal lembra que o submarino nuclear brasileiro é um desenvolvimento totalmente nacional, envolvendo assim muitos segredos militares.

— A Nuclep é uma empresa de caldeiraria pesada, além de ser a única companhia no país capaz de construir um submarino nuclear. Tanto o casco do submarino quanto outros equipamentos, como o vaso do reator e os trocadores de calor, por exemplo, serão desenvolvimentos nacionais — afirmou.

Atualmente, a companhia já atua em parte das obras do Laboratório de Geração de Energia NucleoElétrica (LABGENE) – protótipo em tamanho real do submarino nuclear. A Nuclep está construindo o Bloco 40, seção onde ficará o reator do LABGENE. A empresa também está preparando-se para iniciar a construção da Seção de Qualificação do submarino.