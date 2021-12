Número de atendimento no Sine de Itatiaia aumenta em 111%

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2021, 16:48 horas

Itatiaia- O número de atendimento no Sine (Sistema Nacional de Emprego) de Itatiaia registrou um aumento de 111%, segundo o último levantamento da unidade, ligado à Prefeitura, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda.

Ao todo, no mês de novembro foram realizados 2029 atendimentos em quatro modalidades: atendimento ao público, cadastro de trabalhadores, requerimento de seguro desemprego e verificação de oportunidades. Em outubro, foram realizados 959 atendimentos.

O levantamento também apontou aumento no número de vagas oferecidas, levando a cidade ser destaque no novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Itatiaia é o terceiro município que mais gerou vagas de emprego, na região segundo o cadastro. Só no último mês, foram abertas 99 oportunidades, 428 candidatos convocados, sendo 282 deles encaminhados.

De acordo com o secretário de Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Itatiaia, Felipe Santos, são números expressivos.

– Resgatamos a credibilidade e trouxemos os moradores para dentro do Sine. Com os moradores mais presentes, trouxemos o Projeto Capacita, com o objetivo de capacitar esses moradores e assim a procura e os números foram aumentando. As empresas perceberam o quanto nosso trabalho é sério, principalmente depois da implantação do Setor de Recrutamento e Seleção. Esperamos que os números aumentem ainda mais principalmente em relação às vagas oferecidas, moradores capacitados e empregados – afirmou o secretário Felipe Santos.

O Sine está localizado na Avenida dos Expedicionários, nº 575, no Centro. O telefone de contato é 3352 6703.