Número de beneficiários de planos de saúde fica estável em 47 milhões

Matéria publicada em 6 de março de 2020, 19:40 horas

Cobertura do segmento está em 24,25% da população brasileira

Rio de Janeiro – O número de beneficiários de planos de assistência médica no Brasil fica em 47.031.971 em janeiro, uma variação de 0,01% no mês e de 0,05% no ano. Em janeiro de 2019 eram 47.008.430. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (6) pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A cobertura desse segmento está em 24,25% da população brasileira.

Quando considerados os planos exclusivamente odontológicos, o crescimento foi maior, de 0,29% em relação a dezembro e de 6,53% na comparação anual, alcançando o total de 25.936.502 beneficiários e 13,37% de taxa de cobertura. Somados os dois tipos de plano, são 72.968.473 beneficiários, o que corresponde a uma taxa de cobertura de 37,62%, sem considerar as pessoas que possuem mais de um tipo.

Por estado, 13 tiveram aumento no número de beneficiários, com destaque para Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

No total, o país conta com 750 operadoras de planos de assistência médica, sendo 726 ativos, que operam 16.972 planos. Em planos exclusivamente odontológicos, são 453 operadoras em atividade, com 381 ativas e 4.200 planos.

* As informações são da Agência Brasil, por Akemi Nitahara