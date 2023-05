Número de casamentos homoafetivos cresce quatro vezes em Resende

Matéria publicada em 25 de maio de 2023, 07:53 horas

Em Volta Redonda, foram realizadas 71 celebrações entre pessoas do mesmo sexo

Sul Fluminense – A Central de Informações do Registro Civil (CRC Nacional) – base de dados nacional de nascimentos, casamentos e óbitos – fez um levantamento sobre o número de casamentos homoafetivos no estado desde que a união civil entre pessoas do mesmo sexo foi autorizada, em 2013. Os dados mostram que até abril deste ano, Volta Redonda teve 71 casamentos homoafetivos.

Em 2013, primeiro ano de vigência da autorização nacional, apenas dois casamentos ocorreram. Entre 2014 e 2020, primeiro ano da pandemia, foram quatro.

Em 2021 e 2022, os matrimônios voltaram a crescer, com oito e 14 celebrações, respectivamente. Até 5 de maio deste ano, foram realizados mais três casamentos.

Resende

Passados 10 anos desde a autorização nacional para que os Cartórios de Registro Civil resendenses realizem casamentos entre pessoas do mesmo sexo, o número de matrimônios entre casais homossexuais cresceu quatro vezes na cidade. Em média, são realizadas três celebrações por ano no município, sendo que 67% delas são entre casais femininos e 33% delas entre casais masculinos.

Em Resende, o levantamento apontou 36 casamentos homoafetivos até abril deste ano. A diferença com Volta Redonda é que, em 2013, quando foi autorizada a união civil entre pessoas do mesmo sexo, nenhum casamento foi realizado na cidade. Entre 2014 e 2020, foram 29.

Já em 2021 e 2022 as celebrações se mantiveram em declínio, com cinco e dois atos, respectivamente. Até 5 de maio não foi registrada nenhuma união civil homoafetiva no município.

Lésbicas lideram

Ainda segundo o levantamento da CRC, os casamentos entre casais femininos, no estado do Rio, representam 57,5 % do total de uniões homoafetivas, tendo sido realizadas 3.783 celebrações deste tipo em cartório. No ano passado foram 568 cerimônias, aumento de 21% em relação ao ano anterior.

Já os matrimônios entre casais masculinos representam 42,5% do total de casamentos homoafetivos no estado, tendo sido realizadas 2.791 celebrações deste tipo em cartório. No ano passado foram 404 cerimônias, aumento de 51% em relação ao ano anterior.

Como casar?

Para realizar o casamento civil é necessário que os noivos, acompanhados de duas testemunhas (maiores de 18 anos e com seus documentos de identificação), compareçam ao Cartório de Registro Civil da região de residências de um dos nubentes para dar entrada na habilitação do casamento. Devem estar de posse da certidão de nascimento (se solteiros), de casamento com averbação do divórcio (para os divorciados), de casamento averbada ou de óbito do cônjuge (para os viúvos), além de documento de identidade e comprovante de residência. O valor do casamento é tabelado em cada Estado da Federação, podendo variar de acordo com a escolha do local de celebração pelos noivos – em diligência ou na sede do cartório.