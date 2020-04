Número de casos da Covid-19 em Volta Redonda chega a 63

Matéria publicada em 6 de abril de 2020, 18:36 horas

Volta Redonda – Em áudio distribuído há pouco pelas redes sociais, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, informou que a cidade tem agora 63 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O número de mortos continua ser 3. O prefeito disse também que a cidade agora tem 455 casos suspeitos da doença e que 115 foram descartados.

O número de casos confirmados passou de 33, no domingo passado (29/03), para 63, nesta segunda (06/04). Ou seja, em uma semana e um dia, a alta foi de 90,9%, o que parece indicar um crescimento da contaminação menor do que o esperado.

Na França, por exemplo, em 10 dias o número de casos se multiplicou por mil. Em Volta Redonda, o aumento em uma semana e um dia não chegou a ser de 100% (multiplicação por dois).

As autoridades de Saúde afirmam que a próxima semana será crucial na evolução dos contágios. Caso a evolução atual se mantenha, há grandes chances de que Volta Redonda consiga começar a sair do isolamento social com um número administrável de casos.