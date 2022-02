Número de casos positivos para Covid-19 diminui 40% em Barra Mansa

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2022, 21:39 horas

Há duas semanas, a média de testes diários confirmados era de 305; hoje é de 183

Barra Mansa – Dados da Secretaria de Saúde apontam queda de 40% nos resultados positivos para Covid-19 no município. De acordo com o boletim epidemiológico para a doença em Barra Mansa, no período de 24 a 26 de janeiro, a média diária de casos registrados era de 305. Já entre 03 e 07 de fevereiro, a média caiu para 183 exames positivos por dia. Desde a última semana, a cidade também tem apresentado queda de cerca de 54% na procura pelos testes.

A gerente da Vigilância em Saúde, Juliana de Souza Machado Ferreira, falou sobre as taxas registradas.

– Temos percebido que os casos positivados têm diminuído nos últimos dias. Em janeiro o país presenciou um aumento expressivo no número de pessoas infectadas pelo vírus e agora isso tem sido freado. Acreditamos que, graças ao avanço vacinação, os casos diminuam cada vez mais. Mas para isso precisamos que todos cumpram o esquema vacinal e continuem cumprindo o protocolo de proteção à Covid-19 – destacou a gerente.

A cidade mantém cinco pontos de testagem para a doença. Um deles é a Sala de Espetáculos Lurdinha Chiesse, no Parque da Cidade. O horário de funcionamento do local é das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira. São disponibilizadas, diariamente, 300 senhas para a realização dos exames.

Os outros locais são os seguintes: Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste, (diariamente, 24h por dia); PSF Ano Bom, Sirene Boa Sorte e Clínica da Família na Vista Alegre (de segunda a sexta-feira, das 17h às 22h).

Para realizar o exame, o morador precisa estar com sintomas gripais, apresentar documento de identificação (RG ou habilitação), cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) ou CPF, comprovante de residência nominal. Se o endereço estiver em nome do cônjuge é preciso levar cópia da certidão de casamento ou de união estável.