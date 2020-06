Número de casos suspeitos de Covid-19 passa dos 5% em Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de junho de 2020, 16:36 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva atualizou os dados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta quarta-feira (24), destacando que o aumento de número de casos suspeitos chegou a 5,02%, ultrapassando a meta de 5% estabelecida junto ao Ministério Público para retomada do comércio. Samuca explicou que os novos dados não influenciaram no fechamento do comércio previsto para a próxima segunda-feira.

– A medida de restrição das atividades na semana que vem, se refere e se materializa pelo fechamento de regulação, de transferência de pacientes para o hospital regional, não só Volta Redonda, mas toda região Sul Fluminense. Dessa forma nossa carga de pacientes da região faz necessária essa medida de restrição para que possamos diminuir a pressão no setor público dos hospitais da rede pública – disse.

Casos

Volta Redonda tem 5.479 casos notificados, sendo que 1.340 são confirmados. Destes, 1.067 pessoas estão recuperadas por já terem passado pelo período de 14 dias sem apresentarem piora no quadro de sintomas. Cerca de 1.560 casos já foram descartados e o município segue com 59 óbitos decorrentes da Covid-19.

A ocupação de leitos do Hospital de Campanha subiu para 12%, e a taxa de leitos de UTI da rede municipal permanece em 30%.