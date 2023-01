Número de crimes contra a vida no estado é o menor desde 1991 - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2023, 15:05 horas

Roubos de rua e de carga também registraram os menores valores dos últimos anos

Estado do Rio – O estado do Rio de Janeiro encerrou o ano de 2022 com expressivas reduções nos crimes contra a vida. Em 12 meses, os homicídios dolosos (intencionais) registraram queda de 6%, o que representa menos 201 vítimas em comparação ao mesmo período de 2021. O latrocínio (roubo seguido de morte) apresentou diminuição de 43% e a letalidade violenta (roubo seguido de morte, homicídio doloso, morte por intervenção de agente do estado e lesão corporal seguida de morte), de 6%. Estes foram os menores valores para o acumulado do ano nos três indicadores dos últimos 31 anos, quando se iniciou a série histórica do ISP. As mortes por intervenção de agente do estado também declinaram 2% no acumulado.

Na produtividade policial, as apreensões de fuzis e prisões em flagrante também apresentaram resultados positivos. De janeiro a dezembro 457 fuzis foram retirados das ruas – cerca de um por dia. E 34.232 pessoas foram presas em flagrante pelas polícias em 2022.

Vale ressaltar que os crimes contra o patrimônio seguem em declínio também. Roubos de rua reduziram 7%, o que significa menos 4.375 vítimas; e de carga 6%.

Principais indicadores:

▪ Homicídio doloso: 3.052 vítimas no ano de 2022 – este foi o menor valor para o acumulado desde 1991. Na comparação com 2021, o delito registrou redução de 6% em relação ao acumulado do ano.

▪ Letalidade violenta (homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do estado): 4.473 vítimas no ano de 2022 – este foi o menor valor para o acumulado desde 1991. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 6% em relação ao acumulado do ano.

▪ Morte por intervenção de agente do estado: 1.327 mortes no ano de 2022 – este foi o menor valor para o acumulado desde 2020. Na comparação com 2021, o delito registrou redução de 2% em relação ao acumulado do ano.

▪ Roubo de carga: 4.239 casos no ano de 2022 – este foi o menor valor para o acumulado desde 2013. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 6% em relação ao acumulado do ano.

▪ Roubo de rua (roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo): 62.120 casos no ano de 2022 – este foi o menor valor para o acumulado desde 2012. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 7% em relação ao acumulado do ano.

▪ Roubo de veículo: 25.212 casos no ano de 2022. Na comparação com 2021, o indicador registrou aumento de 4% em relação ao acumulado do ano.

Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) são referentes aos registros de ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no mês de dezembro.