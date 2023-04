Número de denúncias em Angra sobe 60% em março

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 08:48 horas

Angra dos Reis – O Instituto MovRio, coordenador do programa Disque Denúncia fluminense, divulgou no início de abril o relatório de março. Em Angra dos Reis houve aumento de 60% na quantidade de denúncias em relação ao mês anterior, até então o menor índice, há pelo menos 10 meses.

Em fevereiro foram 41 denúncias, enquanto em março o número subiu para 70; 27% das denúncias do último mês foram relacionadas ao crime de tráfico de drogas e a maioria delas partiu do bairro Banqueta, seguido pelo Bracuí e pela Ilha Grande.

Das 70 denúncias, oito informações foram recebidas de forma imediata, ou seja, no momento do crime. Destas, 61 foram encaminhadas para órgãos de Polícia Militar, 39 para delegacia distrital, 17 para delegacias especializadas e 20 denúncias para a prefeitura de Angra dos Reis.

Crimes ambientais

O segundo assunto que mais aparece entre as denúncias é meio ambiente. Foram seis ocorrências de desmatamento florestal e seis de construção irregular. Extração irregular de solo e de árvores, guarda e comércio de animais silvestres, despejo de esgoto clandestino, pesca irregular e poluição do ar e das águas também aparecem entre as denúncias.

Os maus tratos contra os animais, a posse ilícita de armas de fogo, o crime de estelionato e a violência contra a mulher também receberam denúncias.

Resultados das operações

Durante as ações, foram apreendidos, ao todo, duas espingardas, uma garrucha, 1067 trouxinhas de maconha, 420 pinos de cocaína, dois rádios transmissores e quatro pássaros silvestres. Um homem foi preso.

Como denunciar

Para continuar auxiliando as autoridades no combate aos crimes no município, o Disque Denúncia solicita à população que denuncie, por meio do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ, onde é possível enviar fotos e vídeos. O anonimato é garantido.