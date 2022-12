Número de doadores de sangue aumenta em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de dezembro de 2022, 10:22 horas

Unidade no Hospital São João Batista atraiu mais de mil voluntários do que em 2021

Volta Redonda – O número de doadores de sangue no Núcleo Hemoterapia de Volta Redonda, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), aumentou de 1.099 doadores em relação a 2021. De janeiro a novembro do ano passado, a unidade registrou 3.345 doadores, enquanto em 2022, o número chegou a 4.444. A promoção e a adesão às campanhas de doação coletiva envolvendo servidores públicos, estudantes, forças de segurança, projetos sociais e outros grupos foram fundamentais para o resultado positivo.

O coordenador técnico do Núcleo de Hemoterapia, o médico hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima, afirmou que o Banco de Sangue de Volta Redonda conta com uma coordenação voltada para a captação de doadores, que promove e organiza as campanhas.

“Quero agradecer às pessoas que, em ato de solidariedade, fizeram a doação de sangue; à direção do hospital, que tem à frente o vice-prefeito, Sebastião Faria; e principalmente ao prefeito Antonio Francisco Neto. Também temos que agradecer à Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), que disponibiliza transporte para os doadores; à Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv), pelas campanhas que articula; e outros setores da prefeitura”, falou Lula.

O médico ressaltou que o resultado alcançado em 2022 é motivo para comemoração, mas é preciso reforçar que este número precisa ser ainda maior.

“Em apenas um mês deste ano, o número de doações superou o de transfusões”, lembrou, acrescentando a importância de se tornar um doador voluntário periódico.

“Os homens podem doar com um intervalo de dois meses, e as mulheres precisam de um intervalo de três meses entre as doações”, informou Lula.

Núcleo de Hemoterapia atende seis hospitais

O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda atende seis hospitais. O próprio Hospital São João Batista (HSJB), onde funciona; o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro; o Hospital Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado); além de um hospital privado no município. E ainda fornece hemocomponentes para unidades em outros dois municípios.

A captação de doadores é feita das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica. Não é necessário o agendamento para a realização da doação e nem estar em jejum. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3339-4242 (ramais 325 e 326).

Pode doar qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis; é necessário estar em boas condições de saúde; e aguardar dois dias se foi vacinado contra a Covid-19 com a vacina CoronaVac, e sete dias se foi vacinado contra a Covid-19 com outro imunizante.