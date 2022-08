Número de homicídios dolosos diminui na área do 28º BPM

Matéria publicada em 24 de agosto de 2022, 16:42 horas

Dados foram apresentados nesta quarta-feira (24) pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio

Sul Fluminense – A quantidade de homicídios dolosos registrados na região coberta pelo 28º BPM caiu 12,8% na comparação entre os primeiros sete meses de 2022 com o mesmo período de 2021. No ano passado, houve 78 registros, enquanto este ano foram 68 no mesmo período. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (24) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) do Estado do Rio e se referem aos crimes que foram registrados nas delegacias.

Outro indicador, a quantidade de apreensões de drogas, que em tese está ligado ao nível de atividade policial, teve aumento na comparação entre os primeiros sete meses de 2022 e 2021: foram 572 este ano contra 532 no ano passado, apontando uma alta de 7,5%.

Outros crimes

A quantidade de furtos de veículos (quando não há uso de violência ou ameaça) também teve redução: foram 168 este ano contra 225 no ano passado. A queda foi de 25,3%.

Os roubos a transeunte, como são chamados os assaltos ocorridos na rua, tiveram redução significativa de incidência: 46,4% a menos, ou 82 este ano, contra 153 no ano passado.

O furto de telefones celulares também apresentou redução. Foram 104 entre janeiro e julho do ano passado e 97 no mesmo período deste ano. A queda foi de 7,2%.

As mortes por intervenção de agentes do estado, quando suspeitos morrem em confronto com a polícia, foram mais registradas nos sete primeiros meses de 2022 do que no mesmo período de 2021: 14 este ano contra 11 no ano passado.